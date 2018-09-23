«Зенит» победил «Локомотив», забив пять мячей. Впервые с марта сыграл Кокорин

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 8 тура чемпионата РПЛ против московского «Локомотива» в Петербурге 23 сентября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 5:3.

Первым забил Олег Шатов на 13 минуте. Дмитрий Баринов сразу же сравнял. На 48 минуте Александр Ерохин вновь вывел «Зенит» вперед. На 57-й Артем Дзюба увеличил отрыв, на 64-й Олег Шатов сделал дубль и довел преимущество петербургской команды до трех голов. На 74 минуте Алексей Миранчук сократил отставание «Локомотива».

В промежутке с 80 по 82 минуту хавбек москвичей Дмитрий Тарасов получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве. Однако «Локомотив» сумел отыграть еще один гол, благодаря точному удару Федора Смолова. И все-таки последнее слово осталось за «Зенитом»: на 90-й минуте нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси установил окончательный счет 5:3.

Отметим, на первой добавленной минуте на поле на замену впервые с марта вышел нападающий «Зенита» Александр Кокорин, пропустивший полгода из-за травмы.

Благодаря этой победе «Зенит» упрочил свое лидерство в чемпионате РПЛ. Теперь на счету петербуржцев 22 очка, что на 7 больше чем у ближайшего преследователя «Ростова».