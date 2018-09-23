Титул чемпиона теннисного St. Petersburg Open 2018 и 13 млн рублей получил австриец Доминик Тим

Теннисный турнир St. Petersburg Open 2018 завершился в Петербурге в воскресенье, 23 сентября, на «СИБУР Арене».

В финале австриец Доминик Тим (№ 8 мирового рейтинга) без особых проблем победил словака Мартина Клижана (№ 65) со счетом 6:3, 6:1.

Помимо титула чемпиона Тим стал обладателем денежного приза в размере 193,5 тысячи долларов, что в пересчете по текущему курсу составляет около 13 млн рублей. Клижану достались 101,9 тысячи долларов или около 7 млн рублей.

Чемпион St. Petersburg Open 2017 Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, № 28) вылетел в четвертьфинале.