Как отличить настоящую помощь от фальшивой и что делать с подозрительными сборщиками

2 В чем проблема?

Во-первых, в том, что либо все деньги, либо большую их часть мошенники кладут себе в карман. Во-вторых, они бросают тень на все благотворительное сообщество: на честные организации, которые годами, а то и десятилетиями выстраивали свою репутацию. В-третьих, люди, которым действительно требуется помощь, ее недополучают: тот, кто пожертвовал деньги в ящик на шее «волонтера», уже не станет жертвовать их в настоящий фонд, а будет жить с чувством выполненного долга. В-четвертых, такой опыт может быть очень болезненным для самих «волонтеров», ведь многие из них еще подростки и не знают, во что ввязались.

Если фонд собирает наличные деньги на улице с помощью «волонтеров» с ящиками, значит, проверить, сколько денег действительно идет на помощь подопечным и идут ли они вообще, невозможно.

Прямо сейчас в Госдуму подан законопроект, в котором будут прописаны все правила для сборов с помощью ящиков для пожертвований. Закон еще не принят, но в благотворительном секторе уже существуют правила, которые все честные фонды стараются соблюдать. Если проводится какая-то акция по сбору на фестивале, празднике или в городском парке, то у волонтеров должен быть договор с площадкой; при вскрытии ящика должен составляться акт, и в течение суток на сайте фонда должны быть опубликованы подробные отчеты. Мошенники никаких договоров с площадками не заключают и ежедневные отчеты нигде не публикуют.