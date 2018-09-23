Как отличить настоящую помощь от фальшивой и что делать с подозрительными сборщиками
«Честные фонды по улицам и по транспорту с протянутой рукой не ходят», — повторяют сотрудники порядочных благотворительных организаций. Ящик с фотографией больного ребенка или папочка с «документами» в руках, воздушные шарики и мелкие поделки, которые можно получить в обмен на пожертвование, безразмерные футболки с картинками и логотипами «фондов» — все это атрибуты так называемых «волонтеров», которые на самом деле являются участниками мошеннических благотворительных сборов на улице и в транспорте. В законодательстве слишком много лакун и нюансов, которые позволяют сомнительным «волонтерам» оставаться безнаказанными.
- Как устроен этот бизнес?
- В чем проблема?
- На кого чаще всего собирают?
- Локальная география мошенников
- Как отличить честную благотворительную акцию от нечестной, если она проходит на свежем воздухе?
- Есть ли исключения?
- Стоит ли доверять ящикам для пожертвований в торговых центрах, магазинах и кафе?
- Кто и как борется с мошенниками?
- Что делать?
- Как проверить фонд в интернете?
- Как понять, что идет мошеннический сбор в интернете?
1 Как устроен этот бизнес?
Разнообразно. Иногда это целые сети, работающие по всей стране (яркие примеры из недавнего прошлого — «Аурея» и «Сильные дети»). Формально такие фонды закон не нарушают: они есть в ЕГРЮЛ (едином государственном реестре юридических лиц), у них имеется свидетельство о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, они даже подают «нулевые» отчеты в министерство юстиции, у них вполне приличные сайты. Иногда они действительно связываются с родителями больных детей и перечисляют им какие-то суммы. Но неизмеримо больше уходит в карман организаторам и так называемым «волонтерам». Ищут последних с помощью сарафанного радио, сайтов с вакансиями и групп в соцсетях, где предлагается работа. Должность, как правило, называется «промоутер». На такую «работу» охотно набирают несовершеннолетних, не объясняя им, во что те ввязываются, и предлагая в качестве оплаты 25% от собранных денег.
В худшем случае люди с ящиками работают от несуществующих фондов и собирают на несуществующих детей. Наконец, в самом плохом случае они выдают себя за представителей настоящих, честных фондов, и прикрываются реальными людьми, которым эти фонды помогают.
2 В чем проблема?
Во-первых, в том, что либо все деньги, либо большую их часть мошенники кладут себе в карман. Во-вторых, они бросают тень на все благотворительное сообщество: на честные организации, которые годами, а то и десятилетиями выстраивали свою репутацию. В-третьих, люди, которым действительно требуется помощь, ее недополучают: тот, кто пожертвовал деньги в ящик на шее «волонтера», уже не станет жертвовать их в настоящий фонд, а будет жить с чувством выполненного долга. В-четвертых, такой опыт может быть очень болезненным для самих «волонтеров», ведь многие из них еще подростки и не знают, во что ввязались.
Если фонд собирает наличные деньги на улице с помощью «волонтеров» с ящиками, значит, проверить, сколько денег действительно идет на помощь подопечным и идут ли они вообще, невозможно.
Прямо сейчас в Госдуму подан законопроект, в котором будут прописаны все правила для сборов с помощью ящиков для пожертвований. Закон еще не принят, но в благотворительном секторе уже существуют правила, которые все честные фонды стараются соблюдать. Если проводится какая-то акция по сбору на фестивале, празднике или в городском парке, то у волонтеров должен быть договор с площадкой; при вскрытии ящика должен составляться акт, и в течение суток на сайте фонда должны быть опубликованы подробные отчеты. Мошенники никаких договоров с площадками не заключают и ежедневные отчеты нигде не публикуют.
3 На кого чаще всего собирают?
Самый популярный вариант — на больных детей, например, на детей с хроническими заболеваниями. Таким детям требуется регулярная реабилитация, проверить ее эффективность сложно, организаций, которые ее предоставляют, – масса, вылечиться полностью ребенок не может, значит, собирать на него средства можно из года в год. Это вовсе не значит, что нет проверенных фондов, которые действительно помогают детям с такими недугами. Но, опять-таки, по улицам и по транспорту они не ходят.
Часто лжеволонтеры собирают деньги на детей и молодых людей с онкологическими заболеваниями. Также ведутся сборы на сирот, на помощь детям Донбасса, беженцам, ветеранам, на восстановление военных захоронений и на лечение животных (последнее, правда, в основном, в сети, а не на улицах).
4 Локальная география мошенников
Невский проспект, площадь Восстания, Лиговский проспект, улица Рубинштейна, Пулковское шоссе, выход из станции метро «Проспект Просвещения», окрестности онкоцентра на проспекте Ветеранов — вот «горячие точки», где петербуржцам стоит быть особенно бдительными. Точки могут со временем меняться, но особенно любят мошенники оживленные улицы, парки, торговые комплексы и парковки возле них. Лжеволонтеры могут обращаться как к прохожим, так и к водителям, выходя прямо на проезжую часть.
Самые известные сомнительные фонды, которые засветились в Петербурге, — «Аурея», «Сильные дети» и «Русь» (отличительная черта последнего — разноцветные воздушные шарики в руках волонтеров).
5 Как отличить честную благотворительную акцию от нечестной, если она проходит на свежем воздухе?
В теплое время года, в хорошую погоду даже солидные НКО иногда проводят акции на свежем воздухе. Как в таком случае понять, что перед вами настоящий фонд и настоящий сбор?
Как правило, акции проходят на крупных городских мероприятиях, например, на фестивалях, или в больших парках. У фонда есть документально подтвержденная договоренность с организаторами, свой стол и баннер или даже целый шатер.
Волонтеры не бегают за прохожими, не бросаются на них с призывами срочно спасти ребенка, а ненавязчиво предлагают приобрести благотворительный сувенир в обмен на пожертвование. Ящики для пожертвований зафиксированы, стоят на столах, волонтеры не ходят с ними в руках. Анонс сбора и отчет о собранных средствах в течение суток появляется на сайте фонда и в его соцсетях. Волонтеры могут четко и связно рассказать о фонде, о его истории, о том, кому он помогает, не давят на жалость и на чувство вины, не боятся вопросов.
6 Есть ли исключения?
Есть только один крупный фонд, собирающий средства по схеме, которая, в связи с распространенностью мошеннических сборов, теперь может показаться подозрительной — «Детские деревни — SOS»: фандрайзеры этой международной организации, которая уже 20 лет помогает детям-сиротам, могут обратиться к людям на улицах, в торговых и офисных центрах и даже позвонить в дверь квартиры. Но наличных денег представители фонда никогда не просят, а только предлагают оформить списания с карты. К такой тактике можно относиться по-разному, однако в мошенничестве фонд не упрекнешь.
7 Стоит ли доверять ящикам для пожертвований в торговых центрах, магазинах и кафе?
Как правило, крупные торговые организации и предприятия общепита внимательно изучают вопрос, прежде чем установить у себя стационарный ящик для сборов. Исключения могут быть в небольших городах и населенных пунктах.
Ящики обычно крепко зафиксированы, опечатаны, достать из них деньги, не нарушив цельность печати, невозможно. Вскрывают их вместе с администрацией учреждения, где они стоят, при этом подписываются акты, и все движение денег документируется. Если у вас все-таки возникли сомнения, можно погуглить настороживший вас фонд и связаться с представителями администрации ТК или кафе, где вы увидели ящик.
Насторожиться стоит, если про фонд почти нет информации в сети, если на его сайте нет отчетов о сборах, если сборы ведутся на чью-то личную банковскую карту или личный расчетный счет. Бить тревогу надо, если по торговому центру ходят «волонтеры» с ящиками наперевес, и при этом у них нет договора с площадкой.
8 Кто и как борется с мошенниками?
С мошенниками может бороться каждый. В том, что они хотя бы иногда бывают вынуждены залечь на дно, заслуга неравнодушных горожан. Огромную роль в борьбе с мошенниками сыграли активисты, которые создали и вели паблик #петербургпротивлжеволонтеров «ВКонтакте».
Хуже всего было два-три года назад: тогда ребят, которые представлялись волонтерами и вели подозрительные сборы денег, можно было встретить каждый день — и на улице, и в метро. Благодаря инициативе фонда AdVita, направившему письмо в комитет по транспорту, в правила пользования петербургским метрополитеном были внесены поправки, запрещающие сборы денег в метро. Благодаря фонду «Добрый город Петербург» объявление о том, что не надо давать деньги сомнительным попрошайкам, в прошлом году целый месяц звучало над эскалаторами.
Видимо, сказалось и усиление безопасности после прошлогоднего теракта в метро и перед недавним футбольным чемпионатом. Как бы то ни было, в метро сборщиков «благотворительных» податей теперь почти не встретишь. А вот на улицах «волонтеров» горожане все равно время от времени видят, причем каждый такой «благотворитель» — это сотни тысяч, а то и миллионы рублей, которые пойдут не на помощь тем, кто действительно оказался в беде, а в карман циничных жуликов.
О том, какой вред наносят лжеволонтеры, читайте в интервью с идеологом борьбы Светланой Машистовой.
9 Что делать?
Если вы видите, что происходит подозрительный сбор денег на улице или в транспорте, лучше всего обратиться в полицию. Если «волонтер» кажется юным, скажите, что, возможно, происходит вовлечение несовершеннолетнего в мошенничество или антиобщественную деятельность. Вызывайте полицию каждый раз, когда видите подозрительных людей с прозрачными ящиками для сборов. Никому не захочется каждый день объясняться с полицейскими и проводить время в участке.
Лучше всего сфотографировать и самого «волонтера» и его «документы» и выложить в социальные сети с хэштегами #мошенники, #лжеволонтеры, #петербургпротивлжеволонтеров. Сопроводите фотографии хотя бы кратким постом, разъясняющим, что жертвовать деньги на улице и в транспорте не стоит.
10 Как проверить фонд в интернете?
На сайте stop-obman.info выложены истории подозрительных фондов, работающих в десяти российских городах. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с фондами, которые подписали декларацию о честных сборах — это уже некоторый гарант качества работы благотворительной организации.
Тщательно проверяет фонды, с которыми сотрудничает, ресурс «Добро. Мэйл. Ру». На сайте собрано 160 честных фондов по разным тематическим разделам — помощь детям, взрослым, пожилым людям, помощь животным.
Наконец, если фонд работает всерьез и честно, у него наверняка есть страница «ВКонтакте», помеченная белой галочкой в голубом кружке. Это значит, что фонд тщательно проверен администрацией соцсети. Справа на странице такой организации находится желтое сердечко и надпись «Хочу помочь» или «Пожертвовать деньги», кликнув на которую можно оформить пожертвование. Фонды, не проверенные администрацией сайта, выглядят как обычные группы или паблики.
11 Как понять, что идет мошеннический сбор в интернете?
Мошеннические сборы в сети — отдельная, практически необъятная тема. Но вот самое главное, что нужно знать.
– Внимательно смотрите, куда просят перечислять деньги. Ни в коем случае не перечисляйте их на личные карты, на QIWI и Яндекс-кошельки «волонтеров» или «сотрудников».
– В соцсетях создаются и продвигаются фальшивые группы по сбору средств. Как уже говорилось выше, во «ВКонтакте» можно ориентироваться на галочку, означающую, что фонд проверен, и на то, как устроен паблик.
– Сотрудники проверенных благотворительных фондов никогда не пишут личные сообщения с просьбой помочь подопечному, не просят реквизиты ваших карт или счетов.
– Если вам кажется, что сбор фейковый, обратитесь в службу поддержки социальной сети. Часто мошенники давят на жалость или на чувство вины, постят душераздирающие фотографии, злоупотребляют капслоком и восклицательными знаками.
Размытые даты, имена и суммы на документах и счетах или их полное отсутствие — тоже повод насторожиться. Равно как и сборы на лечение в далеких странах без ясного обоснования.
– Прежде чем переводить деньги, стоит загуглить название заболевания — порой собирают и на несуществующие или не требующие дорогого лечения болезни. Можно загуглить имя человека, на которого ведется сбор, провести поиск по фотографии. Есть много форумов и сообществ, где собирается информация о мошеннических сборах. Возможно, там вы встретите старых знакомых.
– Кстати, о знакомых. Если вам пишут письма или сообщения от имени кого-то, кого вы знаете, непременно позвоните человеку и узнайте лично от него, что произошло и действительно ли он сам обратился к вам с просьбой.
– Иногда мошенники создают фейковые сайты и страницы в соцсетях под видом настоящих фондов, используют их логотипы и названия — либо в таком же, либо в слегка измененном виде. Проверяйте доменное имя, информацию о фонде и его реквизиты. Можете воспользоваться поисковиком на сайте Минюста. Если вам кажется, что мошенники прикрываются известным фондом, позвоните в фонд и расскажите об этом его сотрудникам.
– Будьте бдительны. Не кормите мошенников. Они лишают помощи тех, кому она действительно нужна.
Нина Фрейман для «Фонтанки.ру»
© Фонтанка.Ру