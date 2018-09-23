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Доброе дело

Как отличить настоящую помощь от фальшивой и что делать с подозрительными сборщиками

Как отличить настоящую помощь от фальшивой и что делать с подозрительными сборщиками

«Честные фонды по улицам и по транспорту с протянутой рукой не ходят», — повторяют сотрудники порядочных благотворительных организаций. Ящик с фотографией больного ребенка или папочка с «документами» в руках, воздушные шарики и мелкие поделки, которые можно получить в обмен на пожертвование, безразмерные футболки с картинками и логотипами «фондов» — все это атрибуты так называемых «волонтеров», которые на самом деле являются участниками мошеннических благотворительных сборов на улице и в транспорте. В законодательстве слишком много лакун и нюансов, которые позволяют сомнительным «волонтерам» оставаться безнаказанными.

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23.09.2018 18:30
Как отличить настоящую помощь от фальшивой и что делать с подозрительными сборщиками
  1. Как устроен этот бизнес?
  2. В чем проблема?
  3. На кого чаще всего собирают?
  4. Локальная география мошенников
  5. Как отличить честную благотворительную акцию от нечестной, если она проходит на свежем воздухе?
  6. Есть ли исключения?
  7. Стоит ли доверять ящикам для пожертвований в торговых центрах, магазинах и кафе?
  8. Кто и как борется с мошенниками?
  9. Что делать?
  10. Как проверить фонд в интернете?
  11. Как понять, что идет мошеннический сбор в интернете?

1 Как устроен этот бизнес?

Разнообразно. Иногда это целые сети, работающие по всей стране (яркие примеры из недавнего прошлого — «Аурея» и «Сильные дети»). Формально такие фонды закон не нарушают: они есть в ЕГРЮЛ (едином государственном реестре юридических лиц), у них имеется свидетельство о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, они даже подают «нулевые» отчеты в министерство юстиции, у них вполне приличные сайты. Иногда они действительно связываются с родителями больных детей и перечисляют им какие-то суммы. Но неизмеримо больше уходит в карман организаторам и так называемым «волонтерам». Ищут последних с помощью сарафанного радио, сайтов с вакансиями и групп в соцсетях, где предлагается работа. Должность, как правило, называется «промоутер». На такую «работу» охотно набирают несовершеннолетних, не объясняя им, во что те ввязываются, и предлагая в качестве оплаты 25% от собранных денег.

В худшем случае люди с ящиками работают от несуществующих фондов и собирают на несуществующих детей. Наконец, в самом плохом случае они выдают себя за представителей настоящих, честных фондов, и прикрываются реальными людьми, которым эти фонды помогают.

2 В чем проблема?

Во-первых, в том, что либо все деньги, либо большую их часть мошенники кладут себе в карман. Во-вторых, они бросают тень на все благотворительное сообщество: на честные организации, которые годами, а то и десятилетиями выстраивали свою репутацию. В-третьих, люди, которым действительно требуется помощь, ее недополучают: тот, кто пожертвовал деньги в ящик на шее «волонтера», уже не станет жертвовать их в настоящий фонд, а будет жить с чувством выполненного долга. В-четвертых, такой опыт может быть очень болезненным для самих «волонтеров», ведь многие из них еще подростки и не знают, во что ввязались.

Если фонд собирает наличные деньги на улице с помощью «волонтеров» с ящиками, значит, проверить, сколько денег действительно идет на помощь подопечным и идут ли они вообще, невозможно.

Прямо сейчас в Госдуму подан законопроект, в котором будут прописаны все правила для сборов с помощью ящиков для пожертвований. Закон еще не принят, но в благотворительном секторе уже существуют правила, которые все честные фонды стараются соблюдать. Если проводится какая-то акция по сбору на фестивале, празднике или в городском парке, то у волонтеров должен быть договор с площадкой; при вскрытии ящика должен составляться акт, и в течение суток на сайте фонда должны быть опубликованы подробные отчеты. Мошенники никаких договоров с площадками не заключают и ежедневные отчеты нигде не публикуют.

3 На кого чаще всего собирают?

Самый популярный вариант — на больных детей, например, на детей с хроническими заболеваниями. Таким детям требуется регулярная реабилитация, проверить ее эффективность сложно, организаций, которые ее предоставляют, – масса, вылечиться полностью ребенок не может, значит, собирать на него средства можно из года в год. Это вовсе не значит, что нет проверенных фондов, которые действительно помогают детям с такими недугами. Но, опять-таки, по улицам и по транспорту они не ходят.

Часто лжеволонтеры собирают деньги на детей и молодых людей с онкологическими заболеваниями. Также ведутся сборы на сирот, на помощь детям Донбасса, беженцам, ветеранам, на восстановление военных захоронений и на лечение животных (последнее, правда, в основном, в сети, а не на улицах).

4 Локальная география мошенников

Невский проспект, площадь Восстания, Лиговский проспект, улица Рубинштейна, Пулковское шоссе, выход из станции метро «Проспект Просвещения», окрестности онкоцентра на проспекте Ветеранов — вот «горячие точки», где петербуржцам стоит быть особенно бдительными. Точки могут со временем меняться, но особенно любят мошенники оживленные улицы, парки, торговые комплексы и парковки возле них. Лжеволонтеры могут обращаться как к прохожим, так и к водителям, выходя прямо на проезжую часть.

Самые известные сомнительные фонды, которые засветились в Петербурге, — «Аурея», «Сильные дети» и «Русь» (отличительная черта последнего — разноцветные воздушные шарики в руках волонтеров).

5 Как отличить честную благотворительную акцию от нечестной, если она проходит на свежем воздухе?

В теплое время года, в хорошую погоду даже солидные НКО иногда проводят акции на свежем воздухе. Как в таком случае понять, что перед вами настоящий фонд и настоящий сбор?
Как правило, акции проходят на крупных городских мероприятиях, например, на фестивалях, или в больших парках. У фонда есть документально подтвержденная договоренность с организаторами, свой стол и баннер или даже целый шатер.

Волонтеры не бегают за прохожими, не бросаются на них с призывами срочно спасти ребенка, а ненавязчиво предлагают приобрести благотворительный сувенир в обмен на пожертвование. Ящики для пожертвований зафиксированы, стоят на столах, волонтеры не ходят с ними в руках. Анонс сбора и отчет о собранных средствах в течение суток появляется на сайте фонда и в его соцсетях. Волонтеры могут четко и связно рассказать о фонде, о его истории, о том, кому он помогает, не давят на жалость и на чувство вины, не боятся вопросов.

6 Есть ли исключения?

Есть только один крупный фонд, собирающий средства по схеме, которая, в связи с распространенностью мошеннических сборов, теперь может показаться подозрительной  — «Детские деревни — SOS»: фандрайзеры этой международной организации, которая уже 20 лет помогает детям-сиротам, могут обратиться к людям на улицах, в торговых и офисных центрах и даже позвонить в дверь квартиры. Но наличных денег представители фонда никогда не просят, а только предлагают оформить списания с карты. К такой тактике можно относиться по-разному, однако в мошенничестве фонд не упрекнешь.

7 Стоит ли доверять ящикам для пожертвований в торговых центрах, магазинах и кафе?

Как правило, крупные торговые организации и предприятия общепита внимательно изучают вопрос, прежде чем установить у себя стационарный ящик для сборов. Исключения могут быть в небольших городах и населенных пунктах.

Ящики обычно крепко зафиксированы, опечатаны, достать из них деньги, не нарушив цельность печати, невозможно. Вскрывают их вместе с администрацией учреждения, где они стоят, при этом подписываются акты, и все движение денег документируется. Если у вас все-таки возникли сомнения, можно погуглить настороживший вас фонд и связаться с представителями администрации ТК или кафе, где вы увидели ящик.

Насторожиться стоит, если про фонд почти нет информации в сети, если на его сайте нет отчетов о сборах, если сборы ведутся на чью-то личную банковскую карту или личный расчетный счет. Бить тревогу надо, если по торговому центру ходят «волонтеры» с ящиками наперевес, и при этом у них нет договора с площадкой.

8 Кто и как борется с мошенниками?

С мошенниками может бороться каждый. В том, что они хотя бы иногда бывают вынуждены залечь на дно, заслуга неравнодушных горожан. Огромную роль в борьбе с мошенниками сыграли активисты, которые создали и вели паблик #петербургпротивлжеволонтеров «ВКонтакте».

Хуже всего было два-три года назад: тогда ребят, которые представлялись волонтерами и вели подозрительные сборы денег, можно было встретить каждый день — и на улице, и в метро. Благодаря инициативе фонда AdVita, направившему письмо в комитет по транспорту, в правила пользования петербургским метрополитеном были внесены поправки, запрещающие сборы денег в метро. Благодаря фонду «Добрый город Петербург» объявление о том, что не надо давать деньги сомнительным попрошайкам, в прошлом году целый месяц звучало над эскалаторами.

Видимо, сказалось и усиление безопасности после прошлогоднего теракта в метро и перед недавним футбольным чемпионатом. Как бы то ни было, в метро сборщиков «благотворительных» податей теперь почти не встретишь. А вот на улицах «волонтеров» горожане все равно время от времени видят, причем каждый такой «благотворитель» — это сотни тысяч, а то и миллионы рублей, которые пойдут не на помощь тем, кто действительно оказался в беде, а в карман циничных жуликов.

О том, какой вред наносят лжеволонтеры, читайте в интервью с идеологом борьбы Светланой Машистовой.

9 Что делать?

Если вы видите, что происходит подозрительный сбор денег на улице или в транспорте, лучше всего обратиться в полицию. Если «волонтер» кажется юным, скажите, что, возможно, происходит вовлечение несовершеннолетнего в мошенничество или антиобщественную деятельность. Вызывайте полицию каждый раз, когда видите подозрительных людей с прозрачными ящиками для сборов. Никому не захочется каждый день объясняться с полицейскими и проводить время в участке.

Лучше всего сфотографировать и самого «волонтера» и его «документы» и выложить в социальные сети с хэштегами #мошенники, #лжеволонтеры, #петербургпротивлжеволонтеров. Сопроводите фотографии хотя бы кратким постом, разъясняющим, что жертвовать деньги на улице и в транспорте не стоит.

10 Как проверить фонд в интернете?

На сайте stop-obman.info выложены истории подозрительных фондов, работающих в десяти российских городах. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с фондами, которые подписали декларацию о честных сборах — это уже некоторый гарант качества работы благотворительной организации.

Тщательно проверяет фонды, с которыми сотрудничает, ресурс «Добро. Мэйл. Ру». На сайте собрано 160 честных фондов по разным тематическим разделам — помощь детям, взрослым, пожилым людям, помощь животным.

Наконец, если фонд работает всерьез и честно, у него наверняка есть страница «ВКонтакте», помеченная белой галочкой в голубом кружке. Это значит, что фонд тщательно проверен администрацией соцсети. Справа на странице такой организации находится желтое сердечко и надпись «Хочу помочь» или «Пожертвовать деньги», кликнув на которую можно оформить пожертвование. Фонды, не проверенные администрацией сайта, выглядят как обычные группы или паблики.

11 Как понять, что идет мошеннический сбор в интернете?

Мошеннические сборы в сети — отдельная, практически необъятная тема. Но вот самое главное, что нужно знать.

– Внимательно смотрите, куда просят перечислять деньги. Ни в коем случае не перечисляйте их на личные карты, на QIWI и Яндекс-кошельки «волонтеров» или «сотрудников».

– В соцсетях создаются и продвигаются фальшивые группы по сбору средств. Как уже говорилось выше, во «ВКонтакте» можно ориентироваться на галочку, означающую, что фонд проверен, и на то, как устроен паблик.

– Сотрудники проверенных благотворительных фондов никогда не пишут личные сообщения с просьбой помочь подопечному, не просят реквизиты ваших карт или счетов.

– Если вам кажется, что сбор фейковый, обратитесь в службу поддержки социальной сети. Часто мошенники давят на жалость или на чувство вины, постят душераздирающие фотографии, злоупотребляют капслоком и восклицательными знаками.
Размытые даты, имена и суммы на документах и счетах или их полное отсутствие — тоже повод насторожиться. Равно как и сборы на лечение в далеких странах без ясного обоснования.

– Прежде чем переводить деньги, стоит загуглить название заболевания — порой собирают и на несуществующие или не требующие дорогого лечения болезни. Можно загуглить имя человека, на которого ведется сбор, провести поиск по фотографии. Есть много форумов и сообществ, где собирается информация о мошеннических сборах. Возможно, там вы встретите старых знакомых.

– Кстати, о знакомых. Если вам пишут письма или сообщения от имени кого-то, кого вы знаете, непременно позвоните человеку и узнайте лично от него, что произошло и действительно ли он сам обратился к вам с просьбой.

– Иногда мошенники создают фейковые сайты и страницы в соцсетях под видом настоящих фондов, используют их логотипы и названия — либо в таком же, либо в слегка измененном виде. Проверяйте доменное имя, информацию о фонде и его реквизиты. Можете воспользоваться поисковиком на сайте Минюста. Если вам кажется, что мошенники прикрываются известным фондом, позвоните в фонд и расскажите об этом его сотрудникам.

– Будьте бдительны. Не кормите мошенников. Они лишают помощи тех, кому она действительно нужна.

Нина Фрейман для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру