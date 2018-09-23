Аттракцион с огоньком. Катание на парашюте за катером для пары отдыхающих в Джубге закончилось на электропроводах

Следственный комитет в Краснодарском крае 23 сентября возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. По его вине, считает Следком, пара отдыхающих вместо полета под парашютом над морем влетела в провода.

Уголовное дело, сообщает ведомство, возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На видео, которое показал Следком, запечатлены кадры старта пары под куполом парашюта с крыши двухэтажного здания. Взлет не удался, экстремалы зацепились за провода, получили несколько ударов током, после чего их отнесло на пляж. Они получили электротравмы и ранения от удара об землю.

Смотреть в новом окне видео/Следственный комитет Российской Федерации

ЧП произошло около шести часов вечера накануне, 22 сентября. Местные СМИ уточняют, что пара приехала на отдых в Джубгу из Орла.