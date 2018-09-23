Семь машин пострадали в аварии у планетария на Обводном. «Ситроен» вынесло на тротуар, из дымящегося «Фольксвагена» водителя вытаскивали прохожие

Крупная авария произошла у набережной Обводного канала в Петербурге днём 23 сентября. Мешанина из разбитых машин и автомобилей экстренных служб ограничила движение в обе стороны.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий, авария случилась напротив входа в планетарий № 1 на Обводном канале, 74. Со слов очевидцев, белый «Фольксваген» двигался в сторону метро, его с левой стороны попытался обогнать чёрный БМВ, попытка не удалась. Тогда БМВ зашёл справа и налетел на припаркованный «КИА», агрессивную иномарку отбросило на середину дороги, она задела «Фольксваген», который перевернулся и задымился. На помощь находившемуся внутри водителю поспешили прохожие, они извлекли мужчину из машины.

В результате столкновения также оказались побиты три припаркованных автомобиля, а «Ситроен» вынесло на тротуар.

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек. На месте работают сотрудники МЧС, медики скорой помощи.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на набережной Обводного канала затруднено в обе стороны в районе Рузовского моста.