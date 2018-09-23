Скончался физик, которому мир обязан развитием оптоволоконных технологий

В Гонконге скончался лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као, передает 23 сентября «Газета.ру» со ссылкой на китайский портал «Синьхуа».

Британо-американскому ученому китайского происхождения было 84 года, с 2004 года он страдал от болезни Альцгеймера.

Чарльз Као занимался исследованиями, связанными с практическим применением волоконно-оптических технологий и развитием телекоммуникаций. В 2009 году за достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи ему была присуждена высшая награда в научном сообществе.