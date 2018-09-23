Австралийская клубника с иглами добралась до Новой Зеландии

Клубнику австралийского бренда Choice отзывают из сети супермаркетов Countdown в Новой Зеландии. Один из покупателей нашел в ней иголку.

Как сообщает 23 сентября The New Zealand Herald, опасные для жизни ягоды нашли в городе Окленд. Продуктовая сеть предложила покупателям вернуть клубнику или же разрезать каждую ягоду, прежде чем ее съесть. Пока что пострадавших от подобного лакомства не было.

Ранее сообщалось, что клубнику с воткнутыми в нее иголками и булавками находили в магазинах шести сетей на территории Австралии. Штат Квинслэнд объявил награду более чем в 70 тысяч долларов тому, что поможет найти вредителя.

По всей стране резко упала цена на ягоды, теперь их продают ниже себестоимости, а фермеры вынуждены выбрасывать тонны урожая.