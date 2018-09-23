В Хабаровском крае лидирует Фургал. Глава ЦИК «немножко разочарована»

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 23 сентября в комментарии радиостанции «Говорит Москва» дала оценку прошедшему в Хабаровском крае второму туру губернаторских выборов.

Памфилова отметила, что в ЦИК поступило большое количество сообщений о нарушениях в ходе избирательной кампании. Глава ЦИК отметила, что «немножко разочарована, хотелось бы, чтобы она была более чистая».

Она даже допускает, что результаты голосования в Хабаровском крае могут быть отменены из-за нарушений. Позже секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что среди поступивших жалоб нет таких, на основании которых можно было бы говорить об отмене результатов голосования.

По итогам обработки 10,1% протоколов во втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с 66,10% голосов. Действующий и.о. губернатора, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил пока только 31,79%.

Напомним, Вячеслав Шпорт пытался договориться с оппонентом и пообещал должность в правительстве края победившему в первом туре депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Тот согласился, но не стал отказываться от участия во втором туре.

Во Владимирской области продолжается второй тур голосования. По состоянию на три часа дня 23 сентября свои голоса отдали 26,53% избирателей.