В Хабаровском крае лидирует Фургал. Глава ЦИК «немножко разочарована»
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 23 сентября в комментарии радиостанции «Говорит Москва» дала оценку прошедшему в Хабаровском крае второму туру губернаторских выборов.
Памфилова отметила, что в ЦИК поступило большое количество сообщений о нарушениях в ходе избирательной кампании. Глава ЦИК отметила, что «немножко разочарована, хотелось бы, чтобы она была более чистая».
Она даже допускает, что результаты голосования в Хабаровском крае могут быть отменены из-за нарушений. Позже секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что среди поступивших жалоб нет таких, на основании которых можно было бы говорить об отмене результатов голосования.
По итогам обработки 10,1% протоколов во втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с 66,10% голосов. Действующий и.о. губернатора, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил пока только 31,79%.
Напомним, Вячеслав Шпорт пытался договориться с оппонентом и пообещал должность в правительстве края победившему в первом туре депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Тот согласился, но не стал отказываться от участия во втором туре.
Во Владимирской области продолжается второй тур голосования. По состоянию на три часа дня 23 сентября свои голоса отдали 26,53% избирателей.
Справка:
Во Владимирской области и в Хабаровском крае делают все возможное, чтобы не допустить ситуации, как в Приморье. Второй тур губернаторских выборов там закончился отменой их результатов и назначением нового голосования. Кандидат от «Единой России» и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и его конкурент от КПРФ Андрей Ищенко шли почти вровень, но Ищенко долгое время лидировал при подсчете голосов с небольшим отрывом. При обработке 99% бюллетеней единоросс неожиданно вырвался вперед вопреки законам логики и статистики. При этом результаты почти 13 участков Владивостока оказались не загружены в ГАС «Выборы». 18 сентября итоги голосования на этих участках были отменены. Кандидаты обвинили друг друга в нарушениях, а коммунист даже пошел на голодовку, которую позже прекратил. Следственный комитет начал свою проверку произошедшего в Приморье. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство постарается сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли без нарушений. При этом она выразила надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко не будут принимать в них участия. Неожиданным образом развернулась ситуация после выборов 9 сентября в Хакасии. По итогам голосования также был назначен второй тур, но отдать голоса либо за действующего губернатора Виктора Зимина либо за обогнавшего его в первом туре коммуниста Валентина Коновалова 23 сентября жители региона не смогли. За два дня до второго тура единоросс снял свою кандидатуру. Выборы пройдут 7 октября, конкурентом Коновалова станет справедливоросс Андрей Филягин.