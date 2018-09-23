Рабочая неделя в Петербурге начнётся с града. В Москве обещают снег

Попрощавшись с бабьим летом Северная столица погружается в осеннюю погоду. Солнца станет меньше, дождей — больше. Но это всё мелочи по сравнению с тем, что синоптики обещают Москве.

По информации северо-западного гидрометцентра, днём 24 сентября, в понедельник, температура воздуха в городе на Неве прогреется до +13. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью похолодает до +9, местами возможны ливни с грозами и градом. Облачная погода в Петербурге продержится до среды.

Синоптики предупредили о снеге в последнюю неделю сентября в Москве. «26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», — рассказал РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня день осеннего равноденствия. После него продолжительность светового дня начнет сокращаться.