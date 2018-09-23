«Зенит» назвал состав на матч с действующим чемпионом. Кокорин и Маммана могут выйти на замену впервые с марта

Футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч 8 тура чемпионата РПЛ против действующего чемпиона, московского «Локомотива» в воскресенье, 23 сентября, в Петербурге.

С первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович (капитан команды), Луиш Нету и Эльмир Набиуллин, полузащитники Леандро Паредес, Александр Ерохин, Олег Шатов и Далер Кузяев, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Евгений Чернов, Матиас Краневиттер, Эрнани, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

Отметим, Кокорин и Маммана не играли с марта 2017 года из-за разрыва крестообразных связок.

Начало матча «Зенит» – «Локомотив» в 16:30 по московскому времени. Сейчас «Зенит» занимает первое место (19 очков) в чемпионате РПЛ, а «Локомотив» – на 11-м (9 очков).