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Общество
23.09.2018 15:39
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Корабли ВМС Украины, которые накануне оказались в исключительной экономической зоне России, зашли в Керчь-Еникальский канал

Поисково-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец» Военно-морских сил Украины зашли в Керчь-Еникальский канал, затем они проследуют в Азовское море. Об этом 23 сентября сообщает «Украинский военный портал».

По данным издания, корабли направляются в Бердянск, где создается новая военно-морская база украинского флота в Азовском море. Для встречи судов из порта Бердянска вышли малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны».

Росморречфлот подтвердил, что корабли запросили разрешение на проход в канале. Им понадобились услуги лоцманов. 

Накануне вечером «Донбас» и «Корец» оказались в исключительной экономической зоне России. ФСБ отправила береговую охрану их сопровождать.

В середине сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об усилении группы войск на Азовском направлении, мотивируя решения «агрессией» со стороны России.

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