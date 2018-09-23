Пользователи в соцсетях выбирают имя и профессию «метроребенку», который родился на станции «Технологический институт»

Помощь пассажирке, у которой начались роды на платформе станции «Технологический институт» днем 23 сентября, оказали сотрудники подземки. Пользователи в соцсетях гадают о судьбе малыша и предрекают ему связанные с метро имя, образование и работу.

Как сообщает пресс-служба метро Петербурга, мальчик появился на свет в 13:45. Сейчас малыш и его мама находятся в больнице, чувствуют себя оба хорошо. «Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более полувековую историю», – добавляют в подземке.

Тем временем в соцсетях горожане выбирают малышу имя. Среди вариантов – «Метрончик», «Метроня», «Технология» и даже «Вагон». Пользователи предполагают, что, когда новорожденный вырастет, он пойдет учиться в Технологический университет и станет машинистом. Многие считают, что семье теперь стоит выдать безлимитный проездной билет.