18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +12
$ 66.25р
78.08р
15:56 23.09.2018
Расширенный поиск

Происшествия
23.09.2018 14:59
Печать

У гангстеров вошел в моду белый «Мерседес»: теперь стреляли на Савушкина

Человек по прозвищу «Кореец» получил пули от коллеги по «тамбовскому» прошлому. В истории есть иномарка, похожая на ту, что ищут по делу Шенгелии. Плюс следы от убийства ректора Викторова.

У гангстеров вошел в моду белый «Мерседес»: теперь стреляли на Савушкина

/pixabay.com/

В Мариинскую больницу к 23 часам 22 сентября доставили 39-летнего петербуржца Сергея Югая. Единственное, что он успел, как бы объяснить медикам перед тем, как его положили на операционный стол, мол, он не в курсе, кто около половины десятого несколько раз в него выстрелил. Его версия логична, если знать, что Югай неплохо известен неформальному миру Петербурга. С девяностых он заметен на ниве силового предпринимательства как фигура, которую больше знали по прозвищу «Кореец».

Первый раз его серьезно потрепали летом 1995 года, когда сотрудники РУОПа брали его со стрельбой на Васильевском острове. В 1996 году приговаривают к 10 годам за серию налетов. Освобождается Югай в 2002 году условно-досрочно, как прочно вставший на путь исправления. Все же на свободе он пробыл не многим более полугода. Затем его арестовывают за вымогательства, похищения. В материалах даже есть процессуальные репортажи, как он резал уши несговорчивым. В апреле 2005 года его опять приговаривают, но к 15 с половиной годам колонии строгого режима. Переводят по знакомству в хозобслугу межобластной тюремной больницы, откуда он сбегает весной 2016 года. Через несколько дней оперативники регионального ФСИН находят Югая на Каменноостровском проспекте. После он уже отбывает в ИК-7 – «Яблоневке». Вышел он примерно полгода назад, и все, кто надо, увидел его на черном «Инфинити» 2018 года выпуска за 5 миллионов рублей со счастливыми номерами «777». 

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки"

Как стало известно «Фонтанке», эта иномарка и была обнаружена поздно вечером 22 сентября возле ресторана «Юность». Также уголовный розыск установил по камерам, как стреляли по гангстеру. На видео заметно, что исполнитель даже собирает гильзы с асфальта. А уезжает на любопытном белом «Мерседесе».

Понятно, что после недавнего убийства авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия, в которого, как известно, также стреляли из белого «Мерседеса», эта марка привлекает уголовный розыск. 

Более того, по данным «Фонтанки», в этот раз номер на «Мерседесе» был не искусственный, как в деле Шенгелия, (финский), а «198» региона. Соответственно, установлен и фактический владелец. Это тоже человек с приключенческой судьбой: с 1999 года он имеет три судимости: за мордобой и дважды за наркотики. Последний раз  был осужден в 2010 году. Кстати, он ровесник Югая, его также зовут Сергей, только фамилия Гречневкин. Заметим, что на этом «Мерседесе» ныне подозреваемый Гречневкин с начала этого года нарушал ПДД более 60 раз.

В этом месте интрига: последнее время Югая пару раз видели в окружении Алексея Смирнягина. Не столько родного брата известного когда-то бригадира «тамбовского» сообщества Максима Смирнягина, убитого снайпером на канале Грибоедова в девяностых годах, сколько фигуранта нашумевшего дела по убийству в 2012 году ректора Петербургского госуниверситета сервиса и экономики Александра Викторова. В конце концов, именно Смирнягин дал показания на подсудимого экс-чиновника Василия Соловьева, сделавшего карьеру благодаря бывшему вице-губернатору Роману Филимонову. И это не все. Тот же Гречневкин также является близким к Алексею Смирнягину. Так что, пока врачи выхаживают одного в реанимации, уголовный розыск ищет его тезку по Петербургу. Смирнягина тоже не против видеть в «убойном» отделе уголовного розыска. 

Все-таки есть между стрельбой по Бадри Шенгелия и по Сергею Югаю небольшая разница. Бадри, если бы выжил, то назвал бы стрелка. Сергей Югай точно знает, кто в него стрелял, ведь его, теряющего сознание, привез по-братски в приемный покой именно противник. А Югай ничего не помнит.                

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
21.09.2018 17:17

«Петербургская Недвижимость» устроила театрализованную премьеру элитного жк Stockholm

20 сентября прошла премьера дома премиум-класса Stockholm, расположенного напротив Елагина острова. Гостей удивляли иммерсивными мини-спектаклями, театральными чтениями, выставкой премиальных автомобилей Volvo и изысканным фуршетом – все отвечало современному европейскому стилю комплекса.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.09.2018 16:18

Инвестиционная конференция объединила энергетиков, бизнес и власть

20 сентября в Архангельске прошла третья Региональная инвестиционная энергетическая конференция, организованная ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
21.09.2018 15:56

Новый партнер «Гавани капитанов»

ТрансКапиталБанк аккредитовал жилые комплексы квартала «Гавань капитанов» от ГК «Лидер Групп».
21.09.2018 15:54

26 сентября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «ЖКХ Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Как бороться с должниками»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.09.2018 15:27

Специальные цены на все квартиры 1-го этажа в ЖК «Образцовый квартал 3»

Теперь поклонникам малоэтажек станет проще приобрести квартиру своей мечты в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. В новом ЖК «Образцовый квартал 3» в Пушкине стартовала акция*
ГК «Эталон»
21.09.2018 13:33

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус в ЖК «Самоцветы»

Группа «Эталон» в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию последний жилой корпус в ЖК «Самоцветы», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 6, строение 1.
Setl City
21.09.2018 13:17

«Дом на Кирочной» удостоен гран-при конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City (входит в Setl Group) стал победителем конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 в категории «Жилая недвижимость. Регионы». Торжественная церемония награждения состоялась 20 сентября в Crocus City Hall в Москве.
21.09.2018 12:12

Родственники и друзья убитого Бадри Шенгелия готовы заплатить

Близкие убитого 17 сентября авторитетного петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия готовы заплатить деньги любому обратившемуся к ним человеку, кто сможет дополнить картину нападения на 21-ом километре Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области
ГК «Полис Групп»
21.09.2018 11:41

Квартиры с видом на парк и реку Оккервиль в ЖК «ПаркЛэнд»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции в жилом комплексе «ПаркЛэнд» в пешей доступности до м. «Ул. Дыбенко».
ГК «Эталон»
21.09.2018 11:24

ГК «Эталон» сертифицирует первый объект по «зеленым» стандартам GREEN ZOOM

ЖК BOTANICA*, возводящийся в 200 метрах от Ботанического сада, подтвердил статус «зеленого» жилого комплекса.
Магазин "Кей"
21.09.2018 11:20

Игровые смартфоны для любителей мобильных игр – рекомендует КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит смартфоны, которые не относятся к специализированным игровым линейкам, но при этом хорошо подходят для любителей мобильных игр
Елена Овчинникова/ "Уральские авиалинии"
21.09.2018 10:36

«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями

Хотите устроить отпуск осенью, сбежать из привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас свои привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень»