У гангстеров вошел в моду белый «Мерседес»: теперь стреляли на Савушкина

Человек по прозвищу «Кореец» получил пули от коллеги по «тамбовскому» прошлому. В истории есть иномарка, похожая на ту, что ищут по делу Шенгелии. Плюс следы от убийства ректора Викторова.

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В Мариинскую больницу к 23 часам 22 сентября доставили 39-летнего петербуржца Сергея Югая. Единственное, что он успел, как бы объяснить медикам перед тем, как его положили на операционный стол, мол, он не в курсе, кто около половины десятого несколько раз в него выстрелил. Его версия логична, если знать, что Югай неплохо известен неформальному миру Петербурга. С девяностых он заметен на ниве силового предпринимательства как фигура, которую больше знали по прозвищу «Кореец».

Первый раз его серьезно потрепали летом 1995 года, когда сотрудники РУОПа брали его со стрельбой на Васильевском острове. В 1996 году приговаривают к 10 годам за серию налетов. Освобождается Югай в 2002 году условно-досрочно, как прочно вставший на путь исправления. Все же на свободе он пробыл не многим более полугода. Затем его арестовывают за вымогательства, похищения. В материалах даже есть процессуальные репортажи, как он резал уши несговорчивым. В апреле 2005 года его опять приговаривают, но к 15 с половиной годам колонии строгого режима. Переводят по знакомству в хозобслугу межобластной тюремной больницы, откуда он сбегает весной 2016 года. Через несколько дней оперативники регионального ФСИН находят Югая на Каменноостровском проспекте. После он уже отбывает в ИК-7 – «Яблоневке». Вышел он примерно полгода назад, и все, кто надо, увидел его на черном «Инфинити» 2018 года выпуска за 5 миллионов рублей со счастливыми номерами «777».

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Как стало известно «Фонтанке», эта иномарка и была обнаружена поздно вечером 22 сентября возле ресторана «Юность». Также уголовный розыск установил по камерам, как стреляли по гангстеру. На видео заметно, что исполнитель даже собирает гильзы с асфальта. А уезжает на любопытном белом «Мерседесе».

Понятно, что после недавнего убийства авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия, в которого, как известно, также стреляли из белого «Мерседеса», эта марка привлекает уголовный розыск.

Более того, по данным «Фонтанки», в этот раз номер на «Мерседесе» был не искусственный, как в деле Шенгелия, (финский), а «198» региона. Соответственно, установлен и фактический владелец. Это тоже человек с приключенческой судьбой: с 1999 года он имеет три судимости: за мордобой и дважды за наркотики. Последний раз был осужден в 2010 году. Кстати, он ровесник Югая, его также зовут Сергей, только фамилия Гречневкин. Заметим, что на этом «Мерседесе» ныне подозреваемый Гречневкин с начала этого года нарушал ПДД более 60 раз.

В этом месте интрига: последнее время Югая пару раз видели в окружении Алексея Смирнягина. Не столько родного брата известного когда-то бригадира «тамбовского» сообщества Максима Смирнягина, убитого снайпером на канале Грибоедова в девяностых годах, сколько фигуранта нашумевшего дела по убийству в 2012 году ректора Петербургского госуниверситета сервиса и экономики Александра Викторова. В конце концов, именно Смирнягин дал показания на подсудимого экс-чиновника Василия Соловьева, сделавшего карьеру благодаря бывшему вице-губернатору Роману Филимонову. И это не все. Тот же Гречневкин также является близким к Алексею Смирнягину. Так что, пока врачи выхаживают одного в реанимации, уголовный розыск ищет его тезку по Петербургу. Смирнягина тоже не против видеть в «убойном» отделе уголовного розыска.

Все-таки есть между стрельбой по Бадри Шенгелия и по Сергею Югаю небольшая разница. Бадри, если бы выжил, то назвал бы стрелка. Сергей Югай точно знает, кто в него стрелял, ведь его, теряющего сознание, привез по-братски в приемный покой именно противник. А Югай ничего не помнит.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»