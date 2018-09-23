Режим ЧС в крымском Армянске снят, дети смогут вернуться на север полуострова в начале недели

Оперативный штаб по ситуации с превышением концентрации в воздухе вредных веществ в городе Армянск 23 сентября рекомендовал отменить режим ЧС.

Об этом сообщается на сайте администрации города. Детей из крымских санаториев начнут возвращать в Армянск с понедельника, 24 сентября. В городе будет проведена повторная уборка улиц, детских садов и школ.

Как отмечают в администрации, превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в городе не фиксировались с 16 сентября. Тем не менее, мониторинг продолжается, в Армянске остаются работать четыре передвижных лаборатории.

Экологическая обстановка в городе и ближайших селах начала ухудшаться во второй половине августа. Жители жаловались на запах кислоты, першение в горле и сыпь на коже.

Внеплановые каникулы для детей были введены 4 сентября. Работа химзавода по производству диоксида титана была приостановлена. Режим ЧС был введен 14 сентября. Горожане также сообщали, что из Армянска улетели птицы. О том, как жил город в период катастрофы, читайте в материале «Фонтанки».