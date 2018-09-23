Избиратели Хабаровского края свой выбор сделали, во Владимирской области интрига сохраняется

В двух регионах страны 23 сентября прошли вторые туры губернаторских выборов. В Хабаровском крае избирательные участки уже закрылись, Владимирская область будет голосовать до 8 вечера по Москве.

Как передает местный портал «Губерния-онлайн», сегодня решалось, кто станет главой региона: кандидат от ЛДПР Сергей Фургал или действующий и.о. губернатора, выдвиженец от «Единой России» Вячеслав Шпорт.

По состоянию на 18:00 в регионе проголосовал 421 891 человек, или 42,79% избирателей. По данным экзит-пола, Шпорт набрал 57% голосов, его конкурент, соответственно, 43.

Ранее Вячеслав Шпорт договорился с оппонентом и пообещал должность в правительстве края победившему в первом туре депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Тот согласился, но не стал отказываться от участия во втором туре. Накануне голосования и в день выборов штабы обменялись взаимными претензиями о нарушениях.

По данным владимирского облизбиркома, на полдень явка избирателей составила 15,27%, передает местная телерадиокомпания «Губерния-33». В общей сложности проголосовали 172 783 человека. «Губерния-33» отмечает, что в это же время на первом туре выборов главы региона, прошедшем 9 сентября, явка составляла 13,44%.

Напомним, в первом туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от «Единой России» — действующий губернатор Светлана Орлова получила 36,4% голосов, ее соперник Владимир Сипягин — 31,2%. СМИ сообщали, что ЕР предложила «жириновцу» пост вице-спикера законодательного собрания региона, однако в партии эту информацию отрицают.