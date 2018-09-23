Видео: у ресторана на Савушкина стреляли в гангстера по прозвищу «Кореец». Опять замечен белый «Мерседес», как на убийстве Шенгелия

При выходе из ресторана «Юность» в Приморском районе неизвестный несколько раз выстрелил в непростого петербуржца, после чего собрал с асфальта гильзы. Подстреленный оказался фигурой. Он недавно освободился за рэкет. Ищут же водителя белого «Мерседеса», похожего на тот, из которого недавно стреляли в авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелия. «Фонтанка» показывает, как это делается в Петербурге.

По информации нашего издания, к полуночи 22 сентября в Мариинской больнице начали вынимать пули из тела 39-летнего петербуржца Сергея Югая. Тяжелые ранения он получил около 21:30 на автостоянке ресторана «Юность» на Савушкина, 21, в Приморском районе.

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки"

По данным «Фонтанки», чаще Сергея Югая зовут «Корейцем». Когда-то он входил в «тамбовское» сообщество, в середине девяностых его даже как-то брали со стрельбой, потом он дважды был осужден за вымогательство и налеты, а освободился полгода назад. Он приобрел себе престижный «Инфинити» с номерами «777», который оперативники и нашли поздно вечером 22 сентября возле ресторана.

По нашей информации, стрелок уехал на белом «Мерседесе», похожим на тот, что на днях был замечен на трассе в Ленобласти, из которого несколькими очередями из автомата Калашникова убили Бадри Шенгелия. Другое дело, что номера иномарки уже установлены и разыскивается водитель. Кстати, на видео заметно, как он собирает гильзы после покушения.

По данным «Фонтанки», подозреваемый также несколько раз был осужден и является связью одного из известных в неформальном мире Петербурга человека, кто также не понаслышке знает о былом могуществе «тамбовского» преступного сообщества.

Кого конкретно ищет уголовный розыск и как эта история связана с шумным делом по убийству в 2012 году ректора Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторов, читайте в материале «Фонтанки».