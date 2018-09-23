Дочь британского миллионера погибла из-за кунжута в бутерброде

Не указанный в составе сэндвича кунжут убил 15-летнюю дочь миллионера Надима Эднан-Лаперуза, основателя сети магазинов игрушек Wow-Toys. Аллергическая реакция началась на борту самолета, девушка умерла в госпитале Ниццы.

Об этом 23 сентября сообщает DailyMail. Девушка купила бутерброд в аэропорту Хитроу перед вылетом в Ниццу. Зная о своей аллергии, она прочитала состав и убедилась, что ничего для нее запрещенного в сэндвиче нет. Однако оказалось, что семечки кунжута были в составе теста для багета. Девушка начала задыхаться, отец сделал ей две инъекции от аллергии, но спасти дочь он не смог. Она скончалась в ниццианской больнице.

Отец инициировал расследование трагедии, требуя объяснений от производителей сэндвичей.