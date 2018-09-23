В Баку проснулся грязевой вулкан, он выбрасывает 300-метровый столб пламени

Второй в мире по величине грязевой вулкан Отман-Боздаг проснулся около девяти утра 23 сентября в Гарадагском районе Баку.

Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Сперва около девяти утра была зафиксирована эрозия почвы, через час вулкан «выплюнул» столб пламени высотой до трехсот метров. Вокруг Отман-Боздага образовались трещины глубиной до 40 метров.

В предыдущий раз вулкан извергался в феврале 2017 года.