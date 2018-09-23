У Политеха нарисовали граффити с портретом физика Петра Капицы. Руководство вуза не возражает

Трансформаторную будку на территории кампуса Политехнического университета Петра Великого украсил портрет ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Петра Капицы. Граффити нарисовал выпускник вуза Василий Цветков.

Как рассказал «Фонтанке» художник, на сегодняшний день, 23 сентября, рисунок ещё не полностью готов. Процесс затормозила испортившаяся погода, в течение ближайших ясных дней творение будет закончено.

Граффити одобрено руководством СпбПУ. В планах оживить ещё одну стену будки. На ней может появиться портрет инженера-конструктора, создателя танка Т-34 Михаила Кошкина, который является выпускником Ленинградского политехнического института. Рисовать новое граффити планируется уже в следующем году, когда в город снова вернётся тепло.

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