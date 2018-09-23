Байкер и пуля. Как бывший полицейский отгонял мотоциклиста от своего «Мерседеса» 777

Встреча бывшего инспектора ДПС и мотоциклиста в Петербурге закончилась стрельбой. Уроки опасного вождения попали на видео.

Как следует из попавшей в редакцию «Фонтанки» записи, два мотоциклиста двигались по Приморскому шоссе в сторону Сестрорецка. У правого поворота они поравнялись с черным «Мерседесом», ехавшим в левой полосе. Первый байкер проехал вперед. Второго водитель иномарки, сместившись со своей полосы через сплошную линию разметки, подрезал и выдавил вправо.

Мотоциклист удержался, затормозил и движением руки попросил опустить стекло. Стекло передней пассажирской двери действительно опустилось, но спросить байкер ничего не успел. Из салона показалась рука с предметом, похожим на пистолет, и раздался звук, напоминающий выстрел.

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Байком управлял петербуржец Михаил Кощенко. Он подтвердил, что съемка велась с его камеры GoPro, записью он делился с друзьями.

«С «Мерседесом» встреча состоялась около одиннадцати часов вечера 20 сентября недалеко от остановки «15-й километр» на Приморском шоссе, – уточнил Кощенко. – Я могу утверждать, что в руке водителя видел пистолет, и в мою сторону был произведен выстрел. Пуля прошла мимо, я не пострадал».

«Мерседес» с госномером «777» принадлежит 36-летнему Николаю Гордиенко. Он служил в УГИБДД Петербурга и Ленобласти. Судя по фотографиям в соцсетях, в 2014 году в звании капитана был командирован на Олимпийские игры в Сочи. Активно увлекается охотой.

В разговоре с «Фонтанкой» Гордиенко представил иную реальность:

«Бред собачий, никто ни в кого не стрелял. Я видел этого мотоциклиста, он вел себя как чокнутый. Я держался ровно в своей полосе. Вы знаете, где я работал, навыки управления автомобилем у меня на должном уровне. Их [мотоциклистов] реальная скорость была далеко за 120-140 километров в час, глазомер у меня прекрасно развит. Я ехал 60-70 и вел себя более чем адекватно. Это мотоциклист совершил опасный маневр, а потом начал меня руками оттормаживать, орать через шлем».

Как признал экс-полицейский, на нем зарегистрированы шесть единиц оружия самообороны.