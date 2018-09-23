После смерти Вьетнамского лидера страну возглавила вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь

Исполняющей обязанности президента Вьетнама назначена Данг Тхи Нгок Тхинь. Дата выборов главы государства пока не определена.

Как сообщает издание Tin Nóng 24h 23 сентября, в должности Данг Тхи Нгок Тхинь будет находиться пока Национальное собрание не выберет нового президента, дата еще не определена.

Новая глава государства ранее работала заместителем начальника канцелярии Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался от редкого заболевания 21 сентября. Это был первый в стране зарегистрированный случай рака крови вирусного происхождения.