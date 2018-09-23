Минобороны РФ объяснило, почему в гибели Ил-20 от сирийской ракеты виноваты израильские летчики

Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в Минобороны 23 сентября заявил, что в гибели экипажа военного самолета ИЛ-20 в Сирии виновны израильские летчики-истребители.

Запись брифинга выложена в официальном аккаунте Минобороны в Facebook. Игорь Конашенков отметил, что действия израильских летчиков выглядели как непрофессионализм или преступная халатность. 17 сентября группа истребителей Ф-16 заняли район патрулирования в 90 км западнее города Латакия. Однако российские вооруженные силы не были своевременно оповещены об этом. Израильские истребители, по словам Конашенкова, прикрылись самолетом ИЛ-20 от сирийских ракет.

«Оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов, – сказал Конашенков. – Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении».

По словам Конашенкова, после удара по сирийским позициям под Латакией, израильские самолеты вернулись в зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, «поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара». «В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации», – заявил Конашенков.

Командир российского самолета успел доложить о пожаре на борту и начать экстренное снижение. Вскоре его сигнал исчез с радаров.