Происшествия
Минобороны РФ объяснило, почему в гибели Ил-20 от сирийской ракеты виноваты израильские летчики
Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в Минобороны 23 сентября заявил, что в гибели экипажа военного самолета ИЛ-20 в Сирии виновны израильские летчики-истребители.
Запись брифинга выложена в официальном аккаунте Минобороны в Facebook. Игорь Конашенков отметил, что действия израильских летчиков выглядели как непрофессионализм или преступная халатность. 17 сентября группа истребителей Ф-16 заняли район патрулирования в 90 км западнее города Латакия. Однако российские вооруженные силы не были своевременно оповещены об этом. Израильские истребители, по словам Конашенкова, прикрылись самолетом ИЛ-20 от сирийских ракет.
«Оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов, – сказал Конашенков. – Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении».
По словам Конашенкова, после удара по сирийским позициям под Латакией, израильские самолеты вернулись в зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, «поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара». «В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации», – заявил Конашенков.
Командир российского самолета успел доложить о пожаре на борту и начать экстренное снижение. Вскоре его сигнал исчез с радаров.
Справка:
Самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ был сбит над Средиземным морем 17 сентября ракетой комплекса ПВО Сирии С-200. В это время четыре израильских истребителя F-16 наносили удары по объектам в Латакии. Минобороны РФ обвинило в случившемся Тель-Авив, заявив, что израильтяне прикрывались российским самолетом. 20 сентября в Москву прилетела израильская делегация во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным. Израильская сторона уже заявила, что не намерена прекращать удары по Сирии, но пообещала улучшить координацию с РФ.