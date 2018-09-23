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Происшествия
23.09.2018 11:28
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«Помогите, убивают!». Люди в чёрном связали пожилого петербуржца ремнём и вытащили у него из-за пояса миллион

Хранение денег по старинке не уберегло пожилого петербуржца в Выборгском районе. Вшитый в одежду миллион переместился от живота хозяина в руки грабителей. 

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, накануне около восьми вечера у 74 дома на улице Луначарского горожане услышали вопль: «Помогите, убивают!». На помощь звал стоявший в окне многоэтажки пенсионер. Об увиденном очевидцы сообщили в полицию.

Позже сам 60-летний мужчина рассказал оперативникам, что с ним произошло. Около двух часов дня он вышел в магазин за продуктами, затем заглянул в банк, где оформил карту. Когда вернулся домой, то в парадной увидел двух молодых людей одетых во всё чёрное. Они церемониться с представителем старшего поколения не стали, затолкали пенсионера к нему же в квартиру, треснули по голове и связали ремнём.

Из кармана жертвы вытащили 29 тысяч рублей пенсии. Но основные сбережения мужчина хранил близко к телу, в пояс у него были вшиты 1,2 миллиона рублей. Агрессоры распотрошили клад, забрали деньги и покинули квартиру.

В пресс-службе УМВД по городу и Ленобласти отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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