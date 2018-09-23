В Хабаровском крае и Владимирской области проходят вторые туры выборов глав регионов

Обменяться заявлениями о нарушениях закона о выборах накануне и в день голосования успели кандидаты в Хабаровском крае. Там за губернаторское кресло борются действующий глава Вячеслав Шпорт и представитель ЛДПР Сергей Фургал. Во Владимирской области конкуренцию главе региона Светлане Орловой также составляет кандидат от партии Жириновского.

Голосование в Хабаровском крае началось в час ночи по Москве 23 сентября. К восьми утра, по данным избиркома, явка составила 34,78%, что выше на 8%, чем в первом туре. Сергею Фургалу грозит предупреждение или административный штраф, в день тишины он на своей странице в Instagram выложил видео, которое комиссия сочла агитационным. В свою очередь кандидат от ЛДПР подал 10 жалоб на нарушение хода выборов. Штаб кандидата Вячеслава Шпорта оставил 14 жалоб. В первом туре, 9 сентября, Фургал опередил Шпорта на десятые доли процента.

Во Владимирской области по состоянию на 10 утра на избирательные участки пришли чуть больше пяти процентов избирателей. Лидерство в первом туре досталось действующему губернатору Светлане Орловой. Она набрала 36,42% голосов против 31,36% у Владимира Сипягина.

Не состоялись выборы в Хакасии. За несколько дней до голосования свою кандидатуру снял действующий глава региона Виктор Зимин, объяснив это состоянием здоровья. Выборы перенесли на 7 октября, во втором туре будут участвовать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и справедливоросс Андрей Филягин.