Звонок о бомбе поставил на паузу дискотеку 90-х в Купчино. Триста человек вывели из клуба на улицу

Ночные танцы прервала телефонная угроза во Фрунзенском районе Петербурга. Посетителям клуба с репертуаром из песен конца прошлого века пришлось два часа развлекаться на улице, что вполне соответствует духу того времени.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, около двух ночи на номер «112» позвонила девушка и сообщила, что в ретроклубе «Зодиак» заложена бомба. Веселье пришлось остановить. К 15 дому на улице Купчинской прибыли взрывотехники, из заведения вывели 300 человек.

Опасности специалисты не нашли, в четыре утра разрешили продолжить дискотеку. Сейчас полиция ищет 20-летнюю хозяйку телефонного номера, с которого был совершён звонок.