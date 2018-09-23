В России стало 16 городов-миллионников. Официальный статус получил Краснодар

В 225 день города Краснодар получил официальный статус города-миллионника. На празднике символическое свидетельство губернатору Евгению Первышову вручила глава регионального управления Федеральной службы статистики Татьяна Курнякова.

Об этом сообщается на сайте администрации Краснодара 22 сентября. По словам губернатора, фактически численность населения столицы Кубани достигает 1,3 млн человек. В Краснодаре, согласно статистике, доля трудоспособного населения достигает почти 60%, это выше, чем в Москве (58,5) и Петербурге (58,3).

Кроме Краснодара и обеих столиц, городами-миллионниками в России считаются Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.