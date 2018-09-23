Джошуа жестко нокаутировал Поветкина. Для россиянина это может означать конец карьеры

Провалом завершился для российского боксера Александра Поветкина чемпионский бой против британца Энтони Джошуа в субботу, 22 сентября, в Лондоне. 28-летний Джошуа отправил 39-летнего россиянина в нокаут в седьмом раунде.

Большая часть поединка прошла в равной борьбе. В седьмом раунде в результате серии ударов Джошуа отправил Поветкина в нокдаун. Российский боксер сумел встать, но Джошуа начал добивать соперника, и судья остановил бой.

Таким образом, Джошуа стал единоличным обладателем трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF. Перед боем многие эксперты отмечали, что поражение для 39-летнего Поветкина по сути будет означать конец карьеры. Пока Александр не объявил о своем решении.

Ранее петербургский боксер Сергей Кузьмин на том же турнире нокаутировал своего соперника – другого британца Дэвида Прайса.