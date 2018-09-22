На петербургском теннисном турнире St. Petersburg Open 2018 завершился предпоследний, шестой игровой день. Определились оба финалиста.

Один из лучших теннисистов мире проиграл. Итоги шестого дня St. Petersburg Open 2018

В первом полуфинале чемпион St. Petersburg Open 2012 Мартин Клижан (Словакия, №65 мирового рейтинга) обыграл Станисласа Вавринку (Швейцария, №88) проиграв первый сет: 4:6, 6:3, 7:5.

«Стэн – один из лучших игроков в мире, горжусь, что смог наконец выиграть. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге, так что с нетерпением жду финала, всегда приятно играть в финале любого турнира», – прокомментировал свой успех Клижан.

В другом полуфинале фаворит турнира Доминик Тим (Австрия, № 8) без видимых проблем переиграл Роберто Баутиста Аугусто (Испания, № 26) 6:4, 6:3.

Финал Мартин Клижан – Доминик Тим пройдет в воскресенье, 22 сентября, на «СИБУР Арене» около 16:30.