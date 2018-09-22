Петербуржец Кузьмин на глазах у тысяч британцев в Лондоне нокаутировал их соотечественника. Теперь дело за Поветкиным

В преддверии супербоя россиянина Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа, на турнире в Лондоне в субботу, 22 сентября, свой бой провел петербуржец Сергей Кузьмин.

Петербургский боец на легендарном стадионе «Уэмбли», вмещающем 90 тысяч зрителей, техническим нокаутом победил другого британского спортсмена Дэвида Прайса и завоевал титул WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. После четвертого раунда представитель туманного Альбиона отказался от продолжения поединка из-за травмы руки.

Для 31-летнего Кузьмина эта победа стала 13-й в 13 боях в профессиональном боксе. У Прайса 22 победы при шести поражениях (с учетом неудачи с Кузьминым). По словам петербургского спортсмена, он готов вновь сразиться с Прайсом в матче-реванше, если тот захочет и менеджерам боксеров удастся договориться об условиях.

Сергей Кузьмин в интервью «Фонтанке» заявил, что намерен сделать то, что до этого в Северной столице России удавалось только Николаю Валуеву — стать чемпионом мира в тяжелом весе.

Главный боем вечера на стадионе «Уэмбли» будет бой Александра Поветкина и Энтони Джошуа. Россиянин попробует отобрать у британца три чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF. Напомним, в апреле 2017 года на этой же арене Джошуа завоевал эти пояса в бою с Владимиром Кличко.