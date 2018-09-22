Задержанных на Невском пикетчиков не стали награждать административными протоколами. Причина внимания полиции осталась загадкой

Пикетчиков, задержанных на Невском проспекте, отпустили без составления протоколов. Об этом 22 сентября «Фонтанке» рассказал один из активистов Антон Черепов.

Около десяти вечера шестерым задержанным разрешили покинуть 76 отдел полиции. Ещё один оппозиционер оказался несовершеннолетним, за ним должны приехать родители.

«Протоколов о правонарушении не составили и отказались выдавать копии протоколов о доставлении», — отметил Черепов.

По его словам, причина повышенного интереса полиции осталась не раскрыта.

Семерых человек с плакатами, критикующими пенсионную реформу, задержали в центре Петербурга вечером 22 сентября. Как объяснили сами полицейские, к ним поступила жалоба от горожанина, в которой говорилось, что протестующие могут быть причастны к уголовному делу.

Также сегодня в Удельном парке прошёл согласованный митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ. Акция собрала около 300 человек и прошла без задержаний.