Корабли ВМС Украины проходят вдоль крымского берега в сопровождении береговой охраны России

В исключительной экономической зоне России вечером 22 сентября проходят два корабля военно-морских сил Украины. ФСБ отправила береговую охрану их сопровождать.

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на РИА «Новости», в северо-восточном направлении движутся корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». Они находятся неподалеку от берегов Крыма, в экономической зоне России. Как отметили в пограничном управлении ФСБ России по Крыму, сопровождение украинских кораблей осуществляется на безопасном расстоянии, в «соответствии с нормами международного права».

«Донбасс» был заложен в 1969 году, в состав ВМС Украины перешел в 1997. Тогда же в состав военно-морских сил вошел буксир «Корец», заложенный в 1973 году.

В середине сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об усилении группы войск на Азовском направлении, мотивируя решения «агрессией» со стороны России. Наращивать военное присутствие на Азовском море собирался и командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.