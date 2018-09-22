СКА набирает ход. Армейцы одержали шестую победу подряд

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против одного из лидеров сезона «Локомотива» в субботу, 22 сентября, в Ярославле. Петербуржцы выиграли со счетом 2:0.

Голы забили Николай Прохоркин (27 минута) и Виктор Тихонов (35). Матч на ноль отыграл вратарь Игорь Шестеркин.

Это уже шестая победа СКА подряд и третья с сухим счетом. Напомним, что рекорд клуба по количеству побед подряд составляет 20 матчей. Это достижение было установлено в сезоне 2017/18.

Тем не менее, СКА продолжает оставаться на третьем месте в Западной конференции, имея на своем счету 14 очков.

Следующим соперником армейцев с Невы станет новосибирская «Сибирь». Матч пройдет 26 сентября в Петербурге.