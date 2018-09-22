Семерых пикетчиков пенсионной реформы увезли с Невского проспекта в полицию

Семь человек с плакатами задержала полиция в центре Петербурга вечером 22 сентября. Горожане проводили одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста.

Как рассказал «Фонтанке» один из пикетчиков Антон Черепов, сначала правоохранители не проявили особого интереса к активистам на Невском проспекте, сделали пару фотографий и ушли. Но через какое время вернулись, около 18.20 произвели задержание. Свои действия оперативники объяснили поступившем от гражданина заявлением, в котором говорилось, что протестующие якобы причастны к уголовному преступлению.

Семь человек увезли в 76 отдел полиции. Их обыскали, каких-либо обвинений пока не предъявили.

Сегодня в Удельном парке прошёл согласованный митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ. Акция собрала около 300 человек и прошла без задержаний.