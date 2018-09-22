Россияне посадят марсоход на красную планету в марте 2021 года. Подготовка идёт по графику

Европейский марсоход приземлится на поверхность красной планеты 21 марта 2021 года. Такую дату назвал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Все работы на сегодняшний день проводятся согласно графику.

Об этом Рогозин рассказал в Twitter 22 сентября. Он отметил, что сроки соблюдаются всеми участниками научно-производственной кооперации по проекту «ЭкзоМарс». Глава Роскосмоса уточнил, что миссия на Марс стартует 25 июля 2020 года. «19.03.2021 российский десантный модуль должен нежно посадить европейский марсоход на красную планету», – рассчитывает Рогозин.

Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту ЭКЗОМАРС подтвердили, что из графика работ не выбиваются. Миссия на Марс стартует 25.07.20.

19.03. 2021 г. российский десантный модуль должен нежно посадить европейский марсоход на красную планету pic.twitter.com/x8N6D6mthA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 22 сентября 2018 г.

Программу «ЭкзоМарс» реализуют Роскосмос и Евпропейское космическое агентство. Ранее был объявлен конкурс на название марсохода, победителя объявят после 10 октября. В марте 2018 года систему парашютов, которая и должна «нежно» доставить аппарат на Марс, протестировали в Швеции. Кроме пока безымянного марсохода, на планету отправится научная станция.

Сегодня же, 22 сентября, Рогозин заявил, что Россия может отказаться от совместного с американцами участия в проекте строительства лунной орбитальной станции. Страна не желает выступать в подобном проекте на вторых ролях.