В Приморском районе пятиклассника облили горючим и подожгли со спины. Полиция знает, что недавно школьники его уже наказывали током

Полицейские изъяли сгоревшие вещи 11-летнего подростка, которого старшеклассники облили на Планерной улице горючей смесью и подожгли ему рюкзак. Полторы недели назад школьники уже испытали на нем электрошокер. Отец пострадавшего пытался найти общий язык с отцом заводилы, но не смог, несмотря на то что оба петербуржца бывшие коллеги по МВД. «Фонтанка» узнала, что ребенок, которого травят на улице, к тому же родился с детским церебральным параличом.

По информации «Фонтанки», около 16 часов, 21 сентября в службу «112» поступило заявление от родителей 11-летнего учащегося одной из школ Приморского района. Из сообщения следовало, что после уроков их ребенка знакомые ему школьники облили чем-то горючим, а затем подожгли рюкзак с учебниками.

Прибывшие полицейские 53 отдела установили, что около 15 часов на Планерной улице к пятикласснику подошли ему знакомые старшеклассники из школы, что находится неподалеку. Они обвинили его в том, что на днях он их оклеветал, облили чем-то ему спину, а потом подожгли пистолетом-зажигалкой. По данным «Фонтанки», в группе с претензиями были и девочки. Школьник успел скинуть горящий рюкзак, а так как это случилось на виду у других детей, то ребята довели его под охраной до дома.

По данным «Фонтанки», в 53 отделе полиции Приморского района известно, что 9 сентября на этого же школьника уже было совершено нападение. Тогда, также после школы и примерно в том же месте и та же группа подростков подкараулила его, а один из них несколько раз ударил его разрядом электрошокера. Кстати, и в тот день прохожие отобрали электрошокер, что был позже изъят участковым и передан в инспекцию по делам несовершеннолетних.

По информации нашего издания, впоследствии в ИДН вызывался отец ребенка – того, кто непосредственно применил шокер.

«Фонтанка» созвонилась с отцом пострадавшего.

– Этот парень, а ему скоро 14 лет исполнится, в прошлом году дружил с моим сыном. Как говорят, водились вместе. Потом начали ругаться. Я разговаривал с его отцом, мы решили, что лучше бы им не общаться. Не велика история. Но с сентября этого года все началось совсем ненормально. Сначала этот шокер, потом ему лицо измазали краской. Я по поводу этого в полицию не сообщал. Хотите, пришлю фотографию?

– Мы не имеем право ставить фото детей, – ответил журналист «Фонтанки».

– А я разрешаю.

– Не надо, он же пацан.

– Ладно. Теперь вот совсем обезумели – подожгли. А если бы этот розжиг на волосы попал или шею? Вы будете указывать имя, фамилию?

– Нет, конечно.

– Тогда я скажу. Вы знаете, ребенок родился с ДЦП. Как его надо было поднимать – долго рассказывать. Мы недавно инвалидность сняли, чтобы рос как все. Но все равно, он же эмоциональный. Вы понимаете?

– Конечно.

– Он стал плохо учиться, он же переживает. А я не понимаю, как родители не могут объяснить своим даже не что такое хорошо и что такое плохо, а просто человеческие вещи. Я предлагаю подумать завтрашним днем. Завтра ножом побалуемся? Я хочу, чтобы его родителей наша родная полиция принудила если не к миру, то к ответственности. Пытаюсь говорить спокойным тоном.

«Фонтанка» посмотрела в сетях на страницу того, кто придумал наказание огнем. Там виден обыкновенный парень, никак не смахивающий на поклонников агрессивной молодежной субкультуры А.У.Е. Увлекается, как и многие, компьютерными играми. И все.

Странно еще и то, что, по данным «Фонтанки», оба отца ранее служили в МВД. Отец пострадавшего – на Северном Кавказе, а второй отец – в милиции Центрального района. И не могут договориться.