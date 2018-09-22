«Красные» митинги против пенсионной реформы прошли бесшумно. В Петербурге акция собрала до 300 человек

Не более трехсот человек собрались на согласованный митинг против повышения пенсионного возраста в Удельном парке в Петербурге днём 22 сентября. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

На численности протестовавших сказалась плохая погода. За мероприятием наблюдали бойцы ОМОНа. Об агрессии со стороны силовиков горожане не сообщали.

Сегодня в разных регионах России проходят согласованные митинги против пенсионной реформы, организованные КПРФ. По данным полиции, в Москве на проспекте Академика Сахарова протест собрал около трёх тысяч человек, пишет РБК. Однако координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов насчитал 50 тысяч участников. Препятствия в проведении мероприятия со стороны полиции не было.

Акции протеста также состоялись в Барнауле, Красноярске, Омске и Новосибирске.

Напомним, 9 сентября сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вывели на улицы людей, выступающих против пенсионной реформы. В большинстве регионов акции протеста не были согласованы и закончились задержаниями. Так, в Петербурге в отделы полиции привезли 603 человека. Многих из них наказали административным арестом.