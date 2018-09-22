Украинские власти запретили пять российских книг. В энциклопедии для мальчиков они усмотрели «имперские геополитические доктрины государства-агрессора»

Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу в страну пять книг из России: два детективных романа Татьяны Устиновой, «Большую книгу нумерологии», произведение Андрея Филимонова «Головастик и святые», а также энциклопедию «Все, что должен знать каждый образованный мальчик».

Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства 22 сентября. «Госкомтелерадио отказал хозяйствующим субъектам – ООО «Форс Украина», ООО «Дресс Шоу», ООО «Якаб Трейд» – в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, в которых присутствуют признаки антиукраинской пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора», – сообщают чиновники.

По мнению украинских властей, детективные романы Устиновой «героизируют силовые структуры страны-агрессора», а в энциклопедии для мальчиков «навязываются идеи «русского мира» и пропагандируются имперские геополитические доктрины, предусматривающие объединение народов вокруг государства-агрессора».

Тем временем в «Большой книги нумерологии» обнаружили фальсификацию истории Украины. В качестве причины указано и то, что отдельная глава посвящена президенту государства-агрессора – Владимиру Путину. Книга Филимонова «Головастик и святые» изобилует ненормативной лексикой, содержит оскорбительные высказывания в стиле русской пропаганды в адрес украинцев.

Всего на 19 сентября 2018 года Госкомтелерадио выдал разрешения на ввоз 21678 наименований издательской продукции, среди которой преобладает мировая, европейская и русская классика, бестселлеры, детская литература. Еще 761 книгу украинский орган власти ввозить запретил.