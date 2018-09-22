Китай отказался от участия в совместных с США мероприятиях из-за санкций за сотрудничество с российскими оборонными предприятиями

КНР отказывается принимать участие в американском симпозиуме, который посвящен международной безопасности на море. Отменена и встреча представителей армейских штабов США и Китая в Пекине. Так страна ответила на американские санкции, последовавшие за покупкой российского вооружения.

Ранее Министерство иностранных дел Китая по тому же вопросу о введении санкций вызвало американского посла. Об этом 22 сентября сообщает Центральное телевидение Китая. Накануне, напомним, США ввели ограничения против Китая из-за покупки у России десяти военных самолётов «Сухой» в декабре прошлого года и зенитных ракетных комплексов С-400 — в январе.В КНР выразили возмущение и заверили, что сотрудничество с Россией прекращать не намерены.

Китай отказался принимать участие в американском симпозиуме, посвященном поддержанию международной безопасности на море и отменил вторую встречу в рамках китайско-американского межармейского диалога. Она была запланирована на 25-27 сентября в Пекине.

Кроме того, китайское внешнеполитическое ведомство сделало резкое представление главе американской дипмиссии.

Расширение санкций 20 сентября коснулось и России. Список пополнили россиян и шесть компаний. В Кремле такие действия назвали «санкционной истерикой».