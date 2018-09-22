18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +13
$ 66.25р
78.08р
18:57 22.09.2018
Расширенный поиск

Финляндия
22.09.2018 18:31
Печать

В Финляндии провели обыски по делу связанной с РФ компании. По данным местных СМИ, она занималась стратегической скупкой земли

Национальное бюро расследований Финляндии 22 сентября провело на юго-западе страны масштабную спецоперацию по делу об отмывании миллионов евро. По данным финских СМИ, речь идёт о российской компании, которая скупала стратегически важные участки на юго-западе Финляндии.

В Финляндии провели обыски по делу связанной с РФ компании. По данным местных СМИ, она занималась стратегической скупкой земли

Сергей Михайличенко (фото иллюстративное)

В операции приняли участие более 100 сотрудников различных силовых ведомств, были использованы катера береговой охраны, самолеты и вертолёты, введён запрет на полёты на территории поиска. Обыски, согласно информации полиции, провели в десяти локациях на архипелаге и на материковой части в Турку, конфискуя документацию, связанную с деятельностью одной компании. В результате семь человек были допрошены, двое задержаны. 

"Обыски, допросы и задержания связаны с делом об экономическом преступлении, расследуемом совместно с Налоговой службой. Зарегистрированное в Финляндии акционерное общество подозревается в отмывании нескольких миллионов евро", – сообщили в Национальном бюро расследований.

"Собственник акционерного общества находится в другой стране ЕС, и допрошены граждане более чем одной страны", – рассказал следователь Маркку Ранта-ахо.

В полиции не называют компанию, о которой идёт речь, уточняя лишь, что это предприятие не большое. Расследование идёт полгода, помощь финскому следствию была оказана и из-за рубежа.

По данным финских СМИ, объектом спецоперации стала связанная с Россией компания Aariston Helmi – именно на её участках были замечены полицейские. Основное направление деятельности, согласно финскому реестру, – управление недвижимостью.

Статью о подозрительной деятельности Airiston Helmi в январе 2015 года опубликовала газета Iltalehti. Издание писало, что компания российского происхождения систематически приобретала прибрежные и островные объекты на архипелаге Турку в течение десяти лет и в результате фактически получила контроль над "пятью самыми важными для обороны и безопасности Финляндии маршрутами архипелага", ведущими к портам Турку и Наантали (в Наантали находится резиденция президента Финляндии. – Прим. Ред.). Тогда военный источник в комментарии Iltalehti оценил, что покупка земли была «несомненно, стратегической». По данным издания, Airiston Helmi также приобрела два списанных судна ВМФ Финляндии, на которых россияне якобы могли передвигаться незамеченными в водах Суоми.

Как пишет Helsingin Sanomat, Airiston Helmi пыталась получить разрешение на посадку вертолётов для граждан России, а среди её руководства, по данным реестра, раньше были россияне.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
21.09.2018 17:17

«Петербургская Недвижимость» устроила театрализованную премьеру элитного жк Stockholm

20 сентября прошла премьера дома премиум-класса Stockholm, расположенного напротив Елагина острова. Гостей удивляли иммерсивными мини-спектаклями, театральными чтениями, выставкой премиальных автомобилей Volvo и изысканным фуршетом – все отвечало современному европейскому стилю комплекса.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.09.2018 16:18

Инвестиционная конференция объединила энергетиков, бизнес и власть

20 сентября в Архангельске прошла третья Региональная инвестиционная энергетическая конференция, организованная ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
21.09.2018 15:56

Новый партнер «Гавани капитанов»

ТрансКапиталБанк аккредитовал жилые комплексы квартала «Гавань капитанов» от ГК «Лидер Групп».
21.09.2018 15:54

26 сентября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «ЖКХ Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Как бороться с должниками»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.09.2018 15:27

Специальные цены на все квартиры 1-го этажа в ЖК «Образцовый квартал 3»

Теперь поклонникам малоэтажек станет проще приобрести квартиру своей мечты в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. В новом ЖК «Образцовый квартал 3» в Пушкине стартовала акция*
ГК «Эталон»
21.09.2018 13:33

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус в ЖК «Самоцветы»

Группа «Эталон» в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию последний жилой корпус в ЖК «Самоцветы», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 6, строение 1.
Setl City
21.09.2018 13:17

«Дом на Кирочной» удостоен гран-при конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City (входит в Setl Group) стал победителем конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 в категории «Жилая недвижимость. Регионы». Торжественная церемония награждения состоялась 20 сентября в Crocus City Hall в Москве.
21.09.2018 12:12

Родственники и друзья убитого Бадри Шенгелия готовы заплатить

Близкие убитого 17 сентября авторитетного петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия готовы заплатить деньги любому обратившемуся к ним человеку, кто сможет дополнить картину нападения на 21-ом километре Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области
ГК «Полис Групп»
21.09.2018 11:41

Квартиры с видом на парк и реку Оккервиль в ЖК «ПаркЛэнд»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции в жилом комплексе «ПаркЛэнд» в пешей доступности до м. «Ул. Дыбенко».
ГК «Эталон»
21.09.2018 11:24

ГК «Эталон» сертифицирует первый объект по «зеленым» стандартам GREEN ZOOM

ЖК BOTANICA*, возводящийся в 200 метрах от Ботанического сада, подтвердил статус «зеленого» жилого комплекса.
Магазин "Кей"
21.09.2018 11:20

Игровые смартфоны для любителей мобильных игр – рекомендует КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит смартфоны, которые не относятся к специализированным игровым линейкам, но при этом хорошо подходят для любителей мобильных игр
Елена Овчинникова/ "Уральские авиалинии"
21.09.2018 10:36

«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями

Хотите устроить отпуск осенью, сбежать из привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас свои привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень»