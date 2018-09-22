В Финляндии провели обыски по делу связанной с РФ компании. По данным местных СМИ, она занималась стратегической скупкой земли

Национальное бюро расследований Финляндии 22 сентября провело на юго-западе страны масштабную спецоперацию по делу об отмывании миллионов евро. По данным финских СМИ, речь идёт о российской компании, которая скупала стратегически важные участки на юго-западе Финляндии.

Сергей Михайличенко (фото иллюстративное)

В операции приняли участие более 100 сотрудников различных силовых ведомств, были использованы катера береговой охраны, самолеты и вертолёты, введён запрет на полёты на территории поиска. Обыски, согласно информации полиции, провели в десяти локациях на архипелаге и на материковой части в Турку, конфискуя документацию, связанную с деятельностью одной компании. В результате семь человек были допрошены, двое задержаны.

"Обыски, допросы и задержания связаны с делом об экономическом преступлении, расследуемом совместно с Налоговой службой. Зарегистрированное в Финляндии акционерное общество подозревается в отмывании нескольких миллионов евро", – сообщили в Национальном бюро расследований.

"Собственник акционерного общества находится в другой стране ЕС, и допрошены граждане более чем одной страны", – рассказал следователь Маркку Ранта-ахо.

В полиции не называют компанию, о которой идёт речь, уточняя лишь, что это предприятие не большое. Расследование идёт полгода, помощь финскому следствию была оказана и из-за рубежа.

По данным финских СМИ, объектом спецоперации стала связанная с Россией компания Aariston Helmi – именно на её участках были замечены полицейские. Основное направление деятельности, согласно финскому реестру, – управление недвижимостью.

Статью о подозрительной деятельности Airiston Helmi в январе 2015 года опубликовала газета Iltalehti. Издание писало, что компания российского происхождения систематически приобретала прибрежные и островные объекты на архипелаге Турку в течение десяти лет и в результате фактически получила контроль над "пятью самыми важными для обороны и безопасности Финляндии маршрутами архипелага", ведущими к портам Турку и Наантали (в Наантали находится резиденция президента Финляндии. – Прим. Ред.). Тогда военный источник в комментарии Iltalehti оценил, что покупка земли была «несомненно, стратегической». По данным издания, Airiston Helmi также приобрела два списанных судна ВМФ Финляндии, на которых россияне якобы могли передвигаться незамеченными в водах Суоми.

Как пишет Helsingin Sanomat, Airiston Helmi пыталась получить разрешение на посадку вертолётов для граждан России, а среди её руководства, по данным реестра, раньше были россияне.