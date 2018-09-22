Лукашенко рассказал об итогах переговоров с Путиным, назвав разговор «тяжелым»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам своей встречи с главой РФ Владимиром Путиным провел совещание, на котором рассказал о переговорах с российским лидером. Главы двух стран нашли решение проблемы с поступлением в белорусский бюджет средств за сырую российскую нефть, поставляемую на льготных условиях, а также договорились о расчётах за газ от «Газпрома».

Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба белорусского президента. «Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ) окончательно согласуем решение», – заявил на совещании с членами правительства Лукашенко, комментируя договоренности в сфере поставок топлива.

Кроме того, он затронул тему рефинансирования госкредита от РФ на $1 млрд. Такая возможность у Белоруссии будет, но конкретных условий глава государства не назвал, лишь сообщив, что со стороны Путина на эту тему «отторжения не было». В своей беседе лидеры двух стран вспомнили и другой кредит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $2 млрд. Сейчас Белоруссия получила 5 из 7 траншей. В ближайшее время будет переведена шестая часть кредита.

«Основная часть переговоров была один на один с президентом России. Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», – охарактеризовал разговор Александр Лукашенко.

Пресс-служба Кремля и президент РФ итоги переговоров и заявления белорусского президента пока что не прокомментировали.