ВС Ирана: Стрелявших во время военного парада боевиков уничтожили, они были связаны с США и Израилем. ИГ взяло на себя ответственность за теракт

Четыре боевика, обстрелявшие колонну военного парада в иранском Ахвазе утром 22 сентября, ликвидированы. Трое были убиты на месте, четвертый умер в больнице. Ответственность за теракт, в котором погибли 29 человек, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя ВС Ирана Абольфазла Шекарчи, деятельность террористов финансировали «две страны Персидского залива». Он также отметил, что ликвидированные боевики были связаны с разведкой США и Израиля. Шекарчи опроверг связь стрелявших с ИГ.

Тем временем SITE Intel group, которая отслеживает деятельность джихадистских и нацистских организаций, сообщила в Twitter, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт.

По последним данным, во время парада были убиты 29 человек, 53 получили ранения. Среди пострадавших есть дети, среди убитых – журналист. Парад был приурочен ко Дню начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов.