Песков: Власти и Telegram продолжают переговоры, с помощью законодательства компромисс не найти

Российские власти и представители мессенджера Telegram продолжают поиск компромисса в вопросах приватности переписки пользователей. Нельзя позволить, чтобы один ресурс проводил абсолютно независимую от государства политику, заявил 22 сентября специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков после лекции в Петербурге.

Песков, выступая в СПбГУ отметил, что не видит перспективу решения проблемы законодательными методами. «Невозможно создать раз и навсегда такое законодательство, которое бы регулировало развитие новых технологий. Нужно смотреть не на подходы, связанные с законодательным регулированием, а на более подвижные методы и возможности, которые более соответствуют цифровой эпохе», — цитирует «Коммерсантъ» чиновника.

По его словам, сейчас никто не располагает возможностями для полноценной блокировки какого-либо сервиса в Интернете. Государство использует этот механизм для частичного ограничения доступа к ресурсам.

Ранее стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме, но только по конкретным лицам и на основании судебного решения. Мессенджер обещает каждые полгода описывать прецеденты с выдачей IP-адресов и номеров телефонов в виде отчета.

Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram 13 апреля. Автором иска стал Роскомнадзор, который решил наказать сервис за отказ передать ключи шифрования ФСБ. В попытках ограничить пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. На этой неделе от российских пользователей поступали сообщения о том, что Telegram частично заработал на территории страны без VPN.