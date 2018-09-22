Лучший игрок российского мундиаля Лука Модрич получил 8 месяцев условно за налоговое мошенничество

Игрок мадридского «Реала» Лука Модрич, признанный лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018, признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

Об этом 22 сентября сообщает испанское издание El Mundo. Модрич заключил сделку со следствием и признал вину в двух эпизодах налоговых махинаций в 2013 и 2014 годах. Он скрыл свои доходы в размере почти 900 тысяч евро, для этого футболист использовал люксембургскую компанию, которой управляет его супруга.

Модрич уже заплатил миллион евро в качестве штрафа, теперь он должен еще 400 тысяч. За неуплату налогов по эпизоду в 2012 году он был оштрафован на 1,2 миллиона евро.

За аналогичное условные два года ранее получил Криштиану Роналду.

Хорватскому полузащитнику по итогам российского мундиаля вручили «Золотой мяч», признав его лучшим игроком чемпионата.