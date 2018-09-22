Петербург вошел в рейтинг 200 самых опасных городов мира. Хуже всего из российских городов - в Новосибирске

Санкт-Петербург занял 198 место в списке городов с наибольшим индексом преступности. В рейтинге также присутствуют Москва (144 место) и Новосибирск (135 место).

Эту информацию обнародовал исследовательский портал Numbeo 22 сентября. Рейтинг основывается на данных, предоставленных пользователями. Индекс преступности высчитывается на основе опросов посетителей портала за временной промежуток протяженностью в 36 месяцев. Всего в списке 327 городов.

Самым опасным городом мира стал Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Индекс преступности для криминальной столицы центральной Америки составляет 85,18 единиц, у Петербурга – 40,85. В тройку самых опасных городов мира в 2018 году также вошли Каракас в Венесуэле и Порт-Морсби в Папуа—Новой Гвинеи. Самыми безопасными городами мира признаны столица ОАЭ Абу-Даби, Доха в Катаре и швейцарский Базель.