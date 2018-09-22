Через два дня после крушения парома на озере Виктория нашли выжившего. Он заперся в комнате на судне

Число жертв при крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 170 человек. Спустя два дня поисковой операции из воды извлекли живого мужчину.

Об этом сообщает BBC 22 сентября. По данным издания, спастись удалось механику корабля. Он заперся в небольшой комнате внутри судна, после крушения там образовалась полость с воздухом. Водолазы доставили мужчину на берег в тяжёлом состоянии.

Паром на озере Виктория перевернулся 20 сентября. На нём находилось более 300 пассажиров. Поиски людей продолжаются, по информации местных властей, число погибших может возрасти.

По предварительной версии, крушение произошло из-за того, что на одном борту скопилось слишком много людей и судно потеряло равновесие.