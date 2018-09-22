Ветер скоростью больше 200 км/ч оставил без света и крова сотни тысяч канадцев, не менее 30 человек получили травмы

Торнадо прошелся над Канадой в пятницу 21 сентября. Последствия разгула стихии ощутили на себе тысячи человек. Несколько канадцев оказались в больнице с серьезными травмами.

Больше 150 тысяч домов в районе городов Оттава и Гатино отрезаны от электричества после торнадо, сообщает CTV News. Ветер скоростью около 200 км/ч отправил в больницы 30 человек, пятеро из которых получили серьезные травмы.

Без света остались множество жилых домов, встала работа ряда предприятий.

На минувшей неделе в восточной части США бушевал ураган «Флоренс». Он убил 34 человека, оставил без электричества больше миллиона американцев. Тайфун «Мангхут» параллельно бушевал на Филиппинах.