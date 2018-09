Ветер скоростью больше 200 км/ч оставил без света и крова сотни тысяч канадцев, не менее 30 человек получили травмы

Торнадо прошелся над Канадой в пятницу 21 сентября. Последствия разгула стихии ощутили на себе тысячи человек. Несколько канадцев оказались в больнице с серьезными травмами.

Больше 150 тысяч домов в районе городов Оттава и Гатино отрезаны от электричества после торнадо, сообщает CTV News. Ветер скоростью около 200 км/ч отправил в больницы 30 человек, пятеро из которых получили серьезные травмы.

People have been telling me tonight, «I’ve never seen anything like this in person before.» #ottawa #onstorm #dunrobin pic.twitter.com/pEttK6DYO8

— Michel Boyer (@BoyerMichel) 22 сентября 2018 г.