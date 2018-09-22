В Дагестане продолжается антикоррупционная зачистка. Задержан замглавы правительства Исмаил Эфендиев

Заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 22 сентября пишет «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в кабинете и дома у задержанного проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», производство касается того же эпизода, по которому ранее арестовали бывшего вице-премьера республики Рамазана Алиева. Ему уже предъявлены обвинения.

В начале сентября по подозрению в хищении бюджетных средств в Дагестане задержали руководителя регионального отделения казенного учреждения Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова.