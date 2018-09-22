В Дагестане продолжается антикоррупционная зачистка. Задержан замглавы правительства Исмаил Эфендиев
Заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 22 сентября пишет «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, в кабинете и дома у задержанного проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», производство касается того же эпизода, по которому ранее арестовали бывшего вице-премьера республики Рамазана Алиева. Ему уже предъявлены обвинения.
В начале сентября по подозрению в хищении бюджетных средств в Дагестане задержали руководителя регионального отделения казенного учреждения Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова.
Справка:
Антикоррупционная «зачистка» в Дагестане стартовала еще в начале 2018 года. В январе был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев — его обвиняют в продаже республиканского земельного участка за бесценок. В феврале задержали бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших заместителей – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего главу министерства образования и науки республики Шахобаса Шахова. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. После этого продолжить «зачистки» пообещал президент Владимир Путин. Весной обыски прошли у сотрудников дагестанской таможни. 4 июля уволили и обыскали вице-премьера Дагестана Рамзана Алиева. 7 июля был задержан бывший глава Минздрава республики Танка Ибрагимов в рамках дела о хищении 105,6 миллиона рублей, которые были выделены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.