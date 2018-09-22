Вьетнамцев без президента оставила редкая разновидность рака. Это первый зарегистрированный случай болезни в стране

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг был болен очень редкой разновидностью рака крови вирусного происхождения. Об этом рассказал советник центрального управления здравоохранения профессор медицины Фам Зя Кхай, слова которого 22 сентября приводит портал VietNamNet.

Профессор подчеркнул, что в мире нет лекарств против этого вируса. Случай президента стал первым зарегистрированным в стране. Фам Зя Кхай отметил, что в целом рак крови можно излечить путем пересадки костного мозга, но даже этот способ на гарантирует полного выздоровления.

Чан Дай Куанг умер 21 сентября. До того, как возглавить государство, он долгое время работал в органах безопасности. Президентом Чан Дай Куанг стал в апреле 2016 года.