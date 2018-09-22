Польский канал уволил сотрудника за шутку над президентом, назвав его «марионеткой Кремля»

Телеканал Belsat, вещающий в Польше, уволил менеджера по социальным сетям Ивана Шило за размещение на своей странице в Facebook фотографии главы Польши Анджея Дуды и лидера США Дональда Трампа с подписью «Слева – президент Польши». Фото сделано в Овальном кабинете, на нем сидящий Трамп и склонившийся у стола Дуда. Об инциденте Иван Шило рассказал в своем Facebook.

Экс-сотрудник канала пояснил, что его уволили через несколько часов после публикации, но прежде руководство канала потребовало удалить фотографию, объясняя свои действия национальными интересами. Директор канала Агнешка Ромашевская также заявила Ивану Шило, что ее подчиненные не имеют права шутить на тему президента.

«Меня также назвали «марионеткой Кремля», что уже само по себе является смешной шуткой. Позиция канала похоже заключается в том, что президент Дуда является моим высшим руководством и мне запрещается как-либо шутить над ним. Я хотел бы четко заявить – президент Дуда не является моим начальством», – написал на своей странице в Facebook Иван Шило.

Он также рассказал, что после случившегося все сотрудники телеканала получили памятку: все новости, связанные с Польшей, перед публикацией обязательно должны быть проверены редакторами. Для новостей о других странах таких инструкций нет.

Фотография, из-за которой уволили Шило, была сделана 19 сентября. В этот день президент Польши, находясь в Вашингтоне на переговорах с Трампом, заявил, что власти Польши готовы потратить на создание постоянной американской военной базы два миллиарда долларов. Назвать её Анджей Дуда предложил «Форт Трамп».