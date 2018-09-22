Зима близко. Из магазина в центре Москвы на джипе вывезли сто шуб

Меховых изделий на 20 миллионов рублей лишился магазин в столице. Желающих утеплиться перед наступающими холодами полиция ещё не нашла, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Об этом 22 сентября сообщает агенство «Москва». По данным издания, поздним вечером 20 сентября трое в медицинских масках нанесли визит в магазин мехов на Ленинском проспекте. В торговый зал они попали, сломав входную дверь. В шесть рук уместилось сто шуб. Добычу погрузили в багажник Джипа, затем внедорожник уехал.

Полицию на место вызвали жильцы дома, которые заметили подозрительные операции у себя под окнами. В магазине пропажу оценили в 20 миллионов рублей.